Klare Ansage: Das muss Julia Römmelts Traummann mitbringen

Julia Römmelt (31) hat eine ganz genaue Vorstellung davon, was sie sich von einem Mann an ihrer Seite wünscht. Die Beauty & The Nerd-Kandidatin, die aktuell Single ist, scheint bei ihren Fans ausgesprochen beliebt zu sein. Ein Follower wagte es sogar, sie in einer Instagram-Fragerunde nach einem Date zu fragen – und bekam eine sehr klare Antwort. Sie machte unmissverständlich deutlich, dass sie Männer bevorzugt, die ehrlich und aufmerksam sind. "Ich date nur noch Männer, die voll bei der Sache sind. Die sich Zeit nehmen, mich wirklich kennenzulernen und sich für mich interessieren", betont die Influencerin.

Sie habe keine Lust auf jemanden, der sich nur sporadisch meldet oder lediglich auf ein unverbindliches Dinner aus ist. Stattdessen wünsche sich Julia einen Mann, der bereit ist, sein Herz zu öffnen – und lege dabei keinen Wert auf Statussymbole wie einen blauen Haken in den sozialen Medien. "Ich will keine Oberflächlichkeiten. Mich beeindruckt kein Kontostand, kein Hype, kein blauer Haken. Ich sehe das, was echt ist", macht die 31-Jährige deutlich und ergänzt: "Wer mein Herz will, muss den Mut haben, mir auch seins zu zeigen und sich wirklich bemühen."

Bisher hat das Playmate den richtigen Mann allerdings noch nicht gefunden. Zuletzt wurde sie in Gesellschaft von Umut Tekin (28) gesehen – was in der Öffentlichkeit für Spekulationen sorgte. Wie der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer gegenüber Promiflash klarstellte, handelte es sich jedoch nicht um ein romantisches Kennenlernen. "Da gibt es keinen aktuellen Stand. Wir haben uns auf Malle kennengelernt und verstehen uns", erklärte er. Auf die Nachfrage, ob er sich eine gemeinsame Zukunft mit Julia vorstellen könne, antwortete er knapp: "Das steht nicht im Raum."

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Juni 2025

Instagram / umut_tekin41 Julia Römmelt und Umut Tekin im April 2025