"Magisch": Diese Shows waren Yeliz Koc' Lieblingsformate

Reality-TV-Star Yeliz Koc (31) hat auf Instagram ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, welche TV-Shows für sie etwas ganz Besonderes waren. Auf die Frage eines Fans, welches ihr bisheriges Lieblingsformat war, nannte sie gleich mehrere: "Make Love, Fake Love steht ganz weit oben. Es war die erste Staffel, keiner wusste, was auf ihn zukommt", schwärmte sie. Auch Love Island VIP habe einen besonderen Platz in ihrem Herzen: "Es war einfach magisch und besonders. Das ganze Team war traumhaft! Also wirklich, ich war selten so gut aufgehoben und zufrieden." Mit Chiara Fröhlich (27) und Melissa Damilia (29) habe sie dort zwei enge Freundschaften geschlossen. Und auch einen weiteren Höhepunkt ihrer TV-Karriere schilderte Yeliz mit großer Freude: "Promi BB steht auch ganz weit oben, wer hätte gedacht, dass ich gewinne?"

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin betonte, dass jedes Format für sie auf seine Weise magisch gewesen sei. Trotzdem äußerte sie auch diplomatisch, dass nicht jede Erfahrung nur positiv gewesen sei. Auf die Frage, welche Show ihr am wenigsten gefallen habe, hielt sich Yeliz jedoch mit direkter Kritik zurück. "Ich mochte alle, ich liebe es, Spiele zu spielen, etwas Einmaliges zu erleben", erklärte sie. Allerdings ließ sie durchblicken, dass einige Menschen oder Produktionsentscheidungen die schönen Erfahrungen bei bestimmten Projekten etwas getrübt hätten. Details dazu nannte Yeliz allerdings nicht.

Bei "Make Love, Fake Love" suchte Yeliz als Single-Lady nach der großen Liebe. Im Finale entschied sie sich für Jannik Kontalis, ⁣ mit dem sie eine Zeit lang eine On-off-Beziehung führte. Nach ihrer vorerst endgültigen Trennung nahmen sie im vergangenen Jahr gemeinsam an Prominent getrennt teil. Dort fanden die Streithähne wieder zueinander und machten im Januar ihr Liebes-Comeback öffentlich. Doch auch dieses Mal war ihr Liebesglück nicht für die Ewigkeit bestimmt: Nach langen Munkeleien machte Jannik im April die erneute Trennung öffentlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, 2022

Anzeige Anzeige

Jannik Kontalis und Yeliz Koc / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Anzeige Anzeige