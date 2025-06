Nicht im Krankenhaus: Kim reagiert auf Nikola Glumacs Post

Nikola Glumac (29) hat sich öffentlich bei Kim Virginia Hartung (30) entschuldigt und bekannt gegeben, dass er sich auf den Weg zu ihr machen wolle. Er erklärte in seiner Story, dass er zu ihr fliegen möchte, um die Situation zu klären. Doch Kim, die inzwischen offenbar aus dem Krankenhaus entlassen wurde, veröffentlichte auf Instagram eine überraschende Antwort: "Da wohl jemand in den Flieger steigen möchte: Ich bin nicht mehr im Krankenhaus in Deutschland, sondern endlich in Dubai."

Zusätzlich äußerte die TV-Bekanntheit in ihren Storys scharfe Kritik an einem Beobachter, der angeblich den Vorfall gefilmt und angeboten habe, das Material weiterzuverkaufen. "Ihr solltet euch schämen, dass ihr Aufnahmen vom Tathergang an die Presse verkaufen möchtet für eure zwei Minuten Fame!", wetterte sie. Zudem kündigte Kim rechtliche Schritte an und erklärte, dass jeder Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werde. Die TV-Bekanntheit fügte hinzu, dass sie sich später erneut ausführlich äußern werde, ohne jedoch konkrete Details zu nennen.

Zuvor hatte Kim verkündet, dass sie nach einem Vorfall mit körperlicher Gewalt im Krankenhaus sei und die Verlobung mit Nikola gelöst wurde. Während nähere Details ausblieben, betonte sie kurz darauf, dass Nikola nichts mit dem Vorfall zu tun gehabt habe. Nach einigen Tagen Funkstille meldete er sich vor wenigen Minuten zu Wort und entschuldigte sich öffentlich bei Kim. "Ich mache es kurz: Ich habe Mist gebaut. Ich habe mich fast eine Woche nicht gemeldet, weil ich selbst nicht mit mir leben konnte. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Ich habe meine Frau in der schlimmsten Situation alleine gelassen", schrieb er zu einem Foto, das ihn weinend zeigte. Zudem kündigte er an: "Ich nehme den nächsten Flieger. Ich will einfach bei dir sein. Du musst mir wirklich verzeihen. Ich will nur für dich da sein."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

