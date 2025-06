Persönlich: Kim Virginia Hartung zeigt sich erstmals wieder

Darauf haben viele Fans schon lange gewartet: Kim Virginia Hartung (30) meldet sich erstmals nach ihrem Krankenhausaufenthalt. In ihrer Instagram-Story teilt sie mehrere Videos, in denen sie persönlich in die Kamera spricht. Allzu viel könne und dürfe sie noch nicht erzählen, da Anwälte im Spiel seien, dennoch verrät sie: "Ich habe schon viel erlebt, aber das war die schlimmste Zeit." Beim Erzählen kommen der Influencerin die Tränen: "Ich kann noch nicht reden. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. [...] Ich war komplett knockout. Ich habe noch nie so viele schlimme und traumatische Erlebnisse erlebt in meinem Leben gehabt. Ich war einfach nicht richtig ansprechbar. Ich muss das einfach verarbeiten."

Sie will ihre Fans nicht für immer im Ungewissen lassen. "Ich werde euch alles erzählen, ich muss es aber erst mal verarbeiten", verspricht Kim. Die Sache mit Nikola Glumac (29) will sie aber aufklären. "Nikola und ich sind nicht verlobt", stellt sie klar und fügt auch hinzu, dass sie niemals wollte, dass jemand denkt, er sei ihr gegenüber handgreiflich geworden. Auch zu negativen Kommentaren wegen der Kooperationen, die in den letzten Tagen auf ihrem Profil online kamen, äußert sie sich: "Das waren vorgedrehte Videos, weil ich jetzt eigentlich in Serbien gewesen wäre." Da das alles schon koordinierte Sachen gewesen waren, wollte sie nicht darauf verzichten, diese zu teilen. Die 30-Jährige sei gerade mit ihren Anwälten im Gespräch, um zu eruieren, was genau sie öffentlich sagen dürfe. "Aber eins ist sicher: Ich werde in den nächsten Tagen den Mut finden und meine Kraft sammeln, offen mit euch zu sprechen. Ihr werdet nicht länger im Dunkeln gelassen", beendet sie ihr Statement.

Auch zu ihrem Ex-Verlobten äußert sich Kim in wenigen Worten. "Was Nikola betrifft: Ich bin zutiefst enttäuscht. Es gibt für mich nichts mehr zu klären, keine Gespräche mehr zu führen. Das Kapitel ist abgeschlossen. Was jetzt kommt, ist ein Neuanfang", erklärt sie. Früher am Abend hatte sich der 29-Jährige das erste Mal, seit Kim ins Krankenhaus gekommen war, auf Social Media gemeldet. "Ich mache es kurz: Ich habe Mist gebaut. Ich habe mich fast eine Woche nicht gemeldet, weil ich selbst nicht mit mir leben konnte. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Ich habe meine Frau in der schlimmsten Situation alleine gelassen", versuchte er sich zu erklären.

Instagram / kimvirginiaa Realitystar Kim Virginia Hartung, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

