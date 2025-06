"Keine Ahnung": Kim Virginia Hartung hat Yeliz Koc blockiert

Kim Virginia Hartung (30) und Yeliz Koc (31) sorgen für neue Schlagzeilen. Zweitere wurde kürzlich in einer Instagram-Fragerunde von einem Fan gefragt, was sie von ihrer Reality-Kollegin halte. Die Antwort der einstigen Make Love, Fake Love-Lady überraschte viele: "Ich bin blockiert – keine Ahnung." Damit bestätigte Yeliz, dass zwischen den beiden keine harmonische Verbindung besteht – und sie selbst offenbar nicht weiß, warum sie auf Kims virtueller Blockierliste gelandet ist.

Interessant ist, dass die beiden Stars bisher keine persönliche Begegnung hatten – weder bei gemeinsamen Projekten noch auf öffentlichen Veranstaltungen trafen sie bisher aufeinander. "Ich habe sie noch nie persönlich gesehen", erklärte Yeliz. Trotzdem scheint es, als ob Kim ein Problem mit ihr hätte. Das unverhoffte Blockieren auf sozialen Medien hat somit viele Fans spekulieren lassen. Ob es zwischen den Realitystars Meinungsverschiedenheiten im Hintergrund gab oder ob die Aktion vielleicht ein Missverständnis war, bleibt vorerst ungeklärt.

Beide Frauen sorgten in der Vergangenheit bereits für intensive Diskussionen bei ihren TV-Auftritten – und teilen dabei sogar eine Gemeinsamkeit. Denn: Sowohl Kim Virginia als auch Yeliz haben bereits Ohrfeigen vor laufender Kamera verteilt. Die 30-Jährige musste nach ihrer Handgreiflichkeit gegenüber Max Bornmann die Heimreise bei Prominent getrennt antreten. Yeliz' berühmte Backpfeife in der achten Bachelor-Staffel mit Daniel Völz (40) bleibt den Zuschauern ebenfalls bis heute in Erinnerung. Die ähnliche Neigung zu aufsehenerregendem Verhalten hätte sicher spannendes Konfliktpotenzial, sollten die beiden jemals in einer Sendung aufeinandertreffen.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2025

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

