Verlobung mit Kim ade: Nikola Glumac ist völlig am Ende

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) galten als das neue Traumpaar der Reality-TV-Szene, doch ihre Liebe ist nun endgültig zerbrochen. Nachdem die beiden blitzschnell zusammenzogen, sich verlobten und Nachwuchs erwarteten, folgte die Ernüchterung. Die Verlobung ist aufgelöst, und Kim hat jeglichen Kontakt zu Nikola abgebrochen. In einem emotionalen Instagram-Video meldete sich der Realitystar erstmals selbst zu Wort: Mit Tränen in den Augen schilderte er, dass er sich in einer schwierigen Phase seines Lebens befinde. "Ich wünsche das niemandem", schluchzte Nikola.

Neben dem Drama mit seiner Ex-Verlobten hat Nikola jetzt wohl auch noch mit familiären Problemen zu kämpfen. "Ich habe gestern erfahren, dass jemand aus meiner Familie schwer krank geworden ist", offenbart er. Auch Kims jüngste Aussage, dass ein Liebes-Comeback für sie ausgeschlossen sei, trifft Nikola hart. "Ich habe da noch Hoffnung gehabt", erklärte er unter Tränen und räumte ein, Fehler gemacht zu haben. Nichtsdestotrotz möchte er offenbar um seine große Liebe kämpfen. "Ich fliege jetzt nach Dubai", verkündete er.

Auch Kim meldete sich gestern unter Tränen und verriet, dass sie sich nicht mehr im Krankenhaus in Deutschland, sondern in ihrer Wahlheimat Dubai befinde. Von ihrem Ex-Verlobten scheint die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin nichts mehr wissen zu wollen. "Was Nikola betrifft... Ich bin zutiefst enttäuscht. Es gibt für mich nichts mehr zu klären, keine Gespräche mehr zu führen. Das Kapitel ist abgeschlossen... Was jetzt kommt, ist ein Neuanfang", betonte sie in einer Instagram-Story.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

