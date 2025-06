Kim Virginia Hartung schließt Comeback mit Nikola Glumac aus

Für Kim Virginia Hartung (30) gibt es offenbar kein Zurück mehr. Die TV-Bekanntheit meldete sich vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus zu Wort und berichtete von einem Vorfall mit körperlicher Gewalt. Damals erlitt ihr Partner Nikola wohl eine Panikattacke und konnte sie nicht unterstützen, weshalb Kim die Verlobung der beiden kurzerhand auflöste. In ihrer Instagram-Story schließt sie nun ein Liebes-Comeback konsequent aus. "Was Nikola betrifft... Ich bin zutiefst enttäuscht. Es gibt für mich nichts mehr zu klären, keine Gespräche mehr zu führen. Das Kapitel ist abgeschlossen... Was jetzt kommt, ist ein Neuanfang", betont sie nachdrücklich.

Kurz zuvor meldete sich auch Nikola zu Wort und deutete an, die Sache aus der Welt schaffen zu wollen. Im Netz postete er ein Selfie, das ihn weinend zeigte. "Ich mache es kurz: Ich habe Mist gebaut. Ich habe mich fast eine Woche nicht gemeldet, weil ich selbst nicht mit mir leben konnte. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Ich habe meine Frau in der schlimmsten Situation allein gelassen", schrieb er reumütig dazu und erklärte, dass er aufgrund einer Panikattacke handlungsunfähig gewesen sei. "Kim, du antwortest mir nicht und ich verstehe das [...]. Ich nehme den nächsten Flieger. Ich will einfach bei dir sein. Du musst mir nicht verzeihen. Ich will nur für dich da sein", richtete er sich an seine Liebste, doch sie reagierte daraufhin abweisend.

Was genau vorgefallen ist, ist bisher nicht bekannt. Am Sonntagabend meldete sich Kim mit einem emotionalen Statement bei ihren Fans. "Heute hat als einer der schönsten Tage begonnen und ist in einem Albtraum geendet. Ich wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ich kann kaum atmen oder denken", schrieb sie in ihrer Instagram-Story und ergänzte: "Ich bin geschockt, verletzt und sprachlos darüber, zu was Menschen wirklich fähig sind." Kurz darauf erklärte sie die Verlobung mit Nikola für beendet. "Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht, unendlich schockiert, traurig und wütend zugleich! Ich werde nicht mehr schweigen und mich kleinhalten lassen! Und bevor es woanders steht: Die Verlobung mit Nikola ist unwiderruflich beendet! Wir sind nicht mehr verlobt", wetterte sie damals.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige