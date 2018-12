Schock für die Zuschauer von In aller Freundschaft! Seit sieben Jahren ist Schauspieler Roy Peter Link (36) Teil der beliebten Krankenhaus-Serie – seit 2015 ist er zusätzlich in dem Spin-off In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte zu sehen. Als der attraktive Oberarzt Dr. Niklas Ahrend ließ er stets die Herzen seiner weiblichen Fans höherschlagen. Doch damit ist nun Schluss: Roy verlässt die Show im kommenden Frühjahr!

Das gab der Sender ARD nun in einer Pressemitteilung bekannt. "Manchmal sagt einem das Bauchgefühl einfach: Es ist Zeit für Neues. Und das war bei mir so", erklärte der Serienstar seine Entscheidung. Trotzdem geht er mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Ich habe noch nie vorher an einem Set solch eine lebendige, kreative und fröhliche Stimmung erlebt wie bei 'In aller Freundschaft' und 'Die jungen Ärzte'", schwärmte Roy von seiner Zeit als Dr. Niklas Ahrend. Neben der tollen Atmosphäre habe er über die Jahre auch sehr viel fürs Leben gelernt.

"Ich möchte einfach nur allen Danke sagen", erklärte der 36-Jährige weiter. Er sei dankbar, dass ihm diese Hauptrolle damals anvertraut wurde und er hoffe, dass er die Zuschauer stets gut unterhalten habe. Überrascht euch Roys Ausstieg? Stimmt ab!

Michael Kremer / Future Image / Actionpress Roy Peter Link in "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte"

Alexander Volkmann / Thueringer/ Actionpress Der "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte"-Cast

THÜRINGEN PRESS / Actionpress Roy Peter Link, Schauspieler

