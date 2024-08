Brooke Shields' Tochter trug ihr Brautkleid zum Abschluss

Brooke Shields (59)' Tochter Grier Henchy hat zu ihrem Schulabschluss ein ganz besonderes Outfit getragen: Das Brautkleid ihrer Mutter, das diese bei ihrer Hochzeit mit Tennisstar Andre Agassi (54) im Jahr 1997 getragen hatte. Wie die 18-Jährige und die Schauspielerin im Interview mit People verraten, mussten sie das elegante, cremefarbene Kleid anpassen, damit es der Schulabgängerin passt und gefällt. "Wir haben den ganzen Bauschstoff herausgenommen, weil ich nicht wollte, dass es bauschig aussieht", erklärt Grier. Brooke sei davon ganz begeistert gewesen: "Sie sah großartig darin aus. Es ist eine Ehre, wenn [meine Kinder] meine Sachen tragen wollen. Normalerweise denken sie nicht, dass ich cool bin."

Den Töchtern der 59-Jährigen scheint die Tatsache, dass ihre Mutter eine Modeikone ist, gar nicht so unrecht zu sein. Bereits 2021 trug Griers Schwester Rowan das scharlachrote Kleid von Richard Tyler, das Brooke zu den Golden Globes 1998 angezogen hatte, zu ihrem Abschlussball. Für die "Mother Of The Bride"-Darstellerin ist es kein Problem, dass ihre Kids sich an ihrem Kleiderschrank bedienen – eher im Gegenteil. "Ehrlich gesagt können sie alles tragen, damit die Klamotten einfach ein anderes Leben haben. Man hebt die Sachen auf und fragt sich, warum. [...] Wenn sie also ein zweites Leben haben, ist das ein gutes Gefühl", betont Brooke im Interview.

Für Brooke bedeutet die Tatsache, dass Grier ihr altes Hochzeitskleid trug, jedoch noch mehr als nur eine modische Entscheidung: Obwohl sie und Andre Agassi sich 1999 scheiden ließen, empfindet sie das Ausführen ihres alten Hochzeitskleides als Teil eines gesunden Abschlusses. "Er ist ein guter Kerl. Für mich war es wirklich wie ein großer Moment, in dem sich ein Kreis schließt", erklärt sie. Zudem spiegeln diese Momente den besonderen Zusammenhalt der Familie wider. Brooke bekam ihre Töchter Grier und Rowan zusammen mit Chris Henchy, ihrem zweiten Ehemann. Das Paar lebt in New York – ihre beiden Töchter sind nun beide mit ihren Schulabschlüssen von zu Hause ausgezogen.

Getty Images Brooke Shields (m.) mit ihren Töchtern Rowan und Grier Henchy

Getty Images Brooke Shields, Chris Henchy die Töchter Rowan und Grier Henchy im Jahr 2013

