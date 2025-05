Darum will Zwillingsmama Clea-Lacy Juhn keine weiteren Kids

Clea-Lacy Juhn (33) hat auf Instagram mit ihren Followern über ein sehr persönliches Thema gesprochen – ihre Familienplanung. Die Social-Media-Bekanntheit wurde in ihrer Story gefragt, ob sie sich vorstellen könne, weitere Kinder zu bekommen. Ihre Antwort war eindeutig: "Ihr wisst, ich bin immer ehrlich mit euch. Daher beantworte ich euch ganz ehrlich diese Frage mit einem klaren Nein. Die Schwangerschaft sitzt mir viel zu sehr in den Knochen. Die Angst und das Bangen um das Leben der Jungs und alles, was folgte." Mit eindringlichen Worten machte sie klar: "Ich hätte so Panik vor einer weiteren Schwangerschaft" und ließ durchblicken, wie sehr ihr das alles nachhängt.

Besonders das Thema Schlaf raubt Clea-Lacy derzeit den letzten Nerv. In derselben Fragerunde schilderte die Influencerin, dass die Nächte mit ihren Söhnen für sie eine enorme Belastung seien. "Die Jungs wachen alle halbe bis ganze Stunde auf", berichtete sie. Dann müssten sie gedreht werden, möchten trinken oder brauchen Trost – an Durchschlafen sei kaum zu denken. Der ständige Schlafentzug wirke sich massiv auf ihr Wohlbefinden aus, gibt sie offen zu: "Es ist einfach furchtbar. Das ist die Wahrheit. Ich habe nur noch Angst vor den Nächten." Für Clea-Lacy ist es deshalb momentan undenkbar, sich einer weiteren Schwangerschaft und der anstrengenden Babyzeit zu stellen – stattdessen möchte sie sich voll und ganz auf ihre Familie konzentrieren.

Clea-Lacy wurde vor allem durch ihre sympathische und offene Art bekannt, mit der sie Alltagsprobleme teilt und Tabuthemen anspricht. Viele Fans schätzen genau diese Ehrlichkeit, die sie im Umgang mit den Herausforderungen der Mutterschaft immer wieder zeigt. Auch in Sachen Beziehung, Freundschaften und Karriere nimmt Clea-Lacy ihre Community regelmäßig mit und gibt Einblicke hinter die stets perfekte Social-Media-Fassade. Ihre Offenheit über die Herausforderungen als Mutter dürfte vielen ihrer Followerinnen aus der Seele sprechen – und zeigt einmal mehr, dass auch bei Influencern und Reality-Stars das Familienleben manchmal alles andere als glamourös ist.

Instagram / clea_lacy Influencerin Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingsjungs

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit einem ihrer Zwillingsbabys, Januar 2025

