Prinz Hussein von Jordanien schmust mit neugeborener Tochter

Kronprinz Hussein von Jordanien (30) und Prinzessin Rajwa (30) schweben im Babyglück. Anfang August erblickte ihre kleine Tochter das Licht der Welt. Seither teilen die Royals einige private Einblicke auf Social Media – wie auch jetzt. Auf Instagram veröffentlicht der Thronfolger einen niedlichen Schnappschuss, auf dem er sein Baby in den Armen wiegt. Das Foto kommentiert der stolze Papa mit den liebevollen Worten: "Mit meinem Schatz." Auf der Aufnahme ist der Familienvater in eine Uniform mit Camouflagemuster gehüllt und strahlt sein Mädchen an, das in einem rosafarbenen Strampler eng an seinen Papa gekuschelt ist.

Dass seiner Tochter ein turbulentes Leben bevorsteht, zeigte sich bereits wenige Stunden nach ihrer Geburt: Zahlreiche Fotografen lauerten bereits vor dem Krankenhaus, in dem Husseins Nachwuchs das Licht der Welt erblickte. Diese warteten gespannt darauf, einen Blick auf die Prinzessin erhaschen zu können. Das Spektakel wurde in einem Video festgehalten, das Harper's Bazaar Arabia vorliegt.

Die Neuigkeiten, dass Hussein und Rajwa zum ersten Mal Eltern werden, machte das Königshaus im April öffentlich. "Der Königliche Haschemitische Hof freut sich, zu verkünden, dass Ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein diesen Sommer ihr erstes gemeinsames Kind erwarten", hieß es in einem Statement. Erst im Juni vergangenen Jahres gaben sich die beiden das Jawort.

Instagram / alhusseinjo Prinzessin Rajwa und Prinz Hussein

Royal Hashemite Court/News Pictu Prinzessin Rajwa und Kronprinz Al Hussein bei ihrer Hochzeit

