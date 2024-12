Prinz Hussein und Rajwa begeistern mit Neujahrsfamilienfoto

In diesem Jahr wurde das Leben von Kronprinz Hussein von Jordanien (30) und seiner Frau Rajwa (30) ordentlich auf den Kopf gestellt. Das royale Paar wurde nämlich zum ersten Mal Eltern. Seitdem genießen die drei ihr Familienglück. Auch den Jahreswechsel versüßen Hussein und Rajwa ihren Fans mit einem niedlichen Bild auf Instagram von allen dreien und einer herzlichen Botschaft. Auf dem Foto schaukelt Baby Iman lachend in den Armen ihres Vaters, während Mama die beiden glücklich anlächelt. "Dankbar für Gottes unzählige Segnungen. [Wir] wünschen Ihnen und unserem geliebten Jordanien ein neues Jahr voller Erfolg und Wohlstand", schreibt der Thronfolger.

Die kleine Iman erblickte im August dieses Jahres das Licht der Welt und erfreute damit nicht nur ihre Eltern, sondern vor allem auch ihre Großeltern. Besonders ihre Oma, Königin Rania von Jordanien, konnte das Babyglück kaum fassen. Im Netz teilte die Monarchin die ersten Bilder mit dem neuen Familienmitglied und schrieb stolz dazu: "Iman, du hast mein Herz schon erobert. Unsere Familie war noch nie so glücklich." Die Geburt war zuvor offiziell vom Königlichen Haschemitischen Hof mit einem Video des frisch gebackenen Papas mit seiner Tochter bestätigt worden.

Für Rajwa und Hussein ist es das erste gemeinsame Kind. Das Paar heiratete bereits im Juni 2023. Die Trauung fand im großen Rahmen im Zahran Palast in Amman statt. Nach dem Jawort zog das Brautpaar in einer Prozession durch die Straßen und wurde vom Volk beglückwünscht. Im März 2024 folgte dann die Botschaft, dass Rajwa ihr Kind erwartet. "Der Königliche Haschemitische Hof freut sich, zu verkünden, dass Ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein diesen Sommer ihr erstes gemeinsames Kind erwarten", hieß es in einem offiziellen Statement.

Instagram / alhusseinjo Königin Rania mit ihrem Sohn Hussein und ihrer Schwiegertochter Rajwa

Royal Hashemite Court/News Pictu Prinzessin Rajwa und Kronprinz Al Hussein bei ihrer Hochzeit

