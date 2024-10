Nach Geburt zurück: Prinzessin Rajwa strahlt beim Fußball

Erst vor wenigen Monaten brachte Prinzessin Rajwa von Jordanien (30) ihr erstes Kind auf die Welt. Nun kehrt sie in die Öffentlichkeit zurück und macht eine gewohnt elegante Figur. Zusammen mit ihrem Mann Kronprinz Hussein (30) besuchte sie ein Fußballspiel der jordanischen Nationalmannschaft gegen den Oman. Das Paar saß in unauffälligem Schwarz auf der Tribüne und jubelte den Fußballern zu, wie Bilder von Hello! zeigen. Die gut gelaunte Prinzessin trug einen schlichten dunklen Trenchcoat, während ihr Gatte eine Windjacke mit dezenten, aufgestickten Mustern als Hommage an sein Heimatland anhatte. Es ist der erste öffentliche Auftritt von Rajwa, seit sie Mama wurde und die Fans freuen sich sicher, sie wieder zu Gesicht zu bekommen.

Ihr Babyglück machte der Königliche Haschemitische Hof im August auf Instagram publik. Zu der Verkündung gab es ein niedliches Video, in dem Hussein stolz sein Töchterchen im Arm hält. Die Kleine hört auf den königlichen Namen Prinzessin Iman. Die Freude war nicht nur bei den Eltern und den Unterstützern des Palastes groß, sondern auch bei dem amtierenden Königspaar. Husseins Mutter Königin Rania schrieb im Netz liebevolle Zeilen an ihren Sohn und seine Familie: "Gelobt sei Gott für seine größten Geschenke. Du hast unser Leben mit unserer kostbaren Enkelin erhellt. [...] Herzlichen Glückwunsch an Hussein und Rajwa." Und auch ihr Gatte, König Abdullah (62), verkündete stolz auf X: "Gepriesen sei Gott, der uns unsere Enkelin, Iman bint Al-Hussein, geschenkt hat."

Iman sorgt in der jordanischen Königsfamilie offenbar für ein richtiges Strahlen – und das vor allem bei ihren Großeltern. So ist besonders Rania ganz verliebt in das kleine Mädchen. Im Netz gab sie der Community einen Einblick in die ersten Momente mit dem Familienzuwachs. Das Glück ist ersichtlich: Alle Familienmitglieder strahlen von einem Ohr zum anderen, als sie den Wonneproppen endlich kennenlernen dürfen. "Iman, du hast mein Herz erobert. Unsere Familie war noch nie so glücklich", schrieb Rania unter die herzerwärmenden Fotos.

Instagram / alhusseinjo Kronprinz Hussein von Jordanien mit seiner Tochter im August 2024

Instagram / queenrania Königin Rania von Jordanien mit ihrer Schwiegertochter Prinzessin Rajwa im August 2023

