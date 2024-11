Kronprinz Hussein macht seine kleine Tochter zum Fußballfan

Vor wenigen Monaten durften Kronprinz Hussein von Jordanien (30) und seine Frau Prinzessin Rajwa (30) ihre erste Tochter auf der Welt willkommen heißen. Seitdem zeigt sich der Royal immer wieder von seiner ganz legeren Seite und teilt süße Einblicke in seinen Alltag als frisch gebackener Vater. Sein aktuellster Post auf Instagram dürfte vor allem Fans des jordanischen Fußballteams freuen, denn darauf hält er die kleine Iman in seinen Armen und schaut liebevoll auf sie hinunter – während die beiden Fußballtrikots des Nationalteams tragen. Papa Hussein trägt ein schwarzes Exemplar, Iman strahlt in Weiß. Auf beiden Shirts prangt das rote Emblem des Fußballteams.

"Ein bisschen Kuscheln vor dem Spiel", schreibt der Thronfolger zu dem niedlichen Foto. Seine Follower lieben die privaten Einblicke in das Leben des Royals – in nur wenigen Stunden sammelten sich fast 330.000 Likes und über 14.000 freudige Kommentare an. Hussein scheint in seiner Rolle als Papa komplett aufzugehen. Nur wenige Tage nach der Geburt der kleinen Prinzessin teilte er einen Schnappschuss von sich und seiner Tochter. Damals trug er eine Militäruniform und hielt den kleinen Knirps vorsichtig gegen seine Brust gedrückt fest. Er scheint sie hin und her zu wiegen. Das Bild betitelte er rührend: "Mit meinem Schatz."

Die Ankunft der kleinen Prinzessin wurde von der gesamten königlichen Familie sehnlichst erwartet. Als sie endlich das Licht der Welt erblickte, widmete die Mutter von Hussein der jungen Familie rührende Worte. "Gelobt sei Gott für seine größten Geschenke. Du hast unser Leben mit unserer kostbaren Enkelin Iman erhellt. [...] Herzlichen Glückwunsch an Hussein und Rajwa", lauteten ihre Glückwünsche damals. Auch König Abdullah (62) wandte sich via X an seine Nachkommen und schrieb herzlichst: "Gepriesen sei Gott, der uns unsere erste Enkelin, Iman bint Al-Hussein, geschenkt hat. Ich gratuliere Hussein und Rajwa zu ihrem neugeborenen Baby."

Anzeige Anzeige

Instagram / alhusseinjo Kronprinz Hussein von Jordanien mit seiner Tochter im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alhusseinjo Prinzessin Rajwa und Prinz Hussein

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige