Fans sind wegen Schlagerduo-Auftritt bei Rock am Ring empört

Ein unerwarteter Stilbruch sorgte beim diesjährigen Rock am Ring Festival für erhitzte Gemüter. Während auf der Utopia Stage der erste geheime Act, die Metalcore-Elektro-Band Electric Callboy, mit einer energiegeladenen Performance vom Publikum gefeiert wurde, schlug der zweite Überraschungsgast eine völlig andere Richtung ein: Das bayerische Schlager-Duo Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys betrat die Bühne und brachte Italo-Flair und humorvollen Kitsch in die rockige Festivalwelt. Für viele Fans war dies ein Tiefschlag und in den sozialen Medien hagelte es Kritik. Ein Zuschauer sprach auf Facebook von einer "Massenflucht", andere erinnerten daran, dass Rock am Ring früher ein reines Rock-Festival gewesen sei.

Die Zuschauerbewertung fiel gespalten aus: Während einige Besucher den Auftritt als deplatziert bezeichneten und betonten, ein "Rock"-Festival erwarte auch entsprechend rockige Klänge, gab es auch Stimmen, die die Vielfalt im Programm verteidigten. Negative Kommentare reichten von Humor über den Vergleich mit dem ZDF-Fernsehgarten bis hin zu spöttischen Bemerkungen über "Mainstream am Ring". Gleichzeitig fanden sich aber auch Unterstützer, die den Wandel im Musikgeschmack und die breite Interpretation eines Festival-Line-ups betonten. Trotz mancher Unstimmigkeiten konnte das Festival bereits im März mit einer Rekordzahl von 90.000 verkauften Tickets punkten.

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, die für ihre selbstironische Herangehensweise an den Schlager bekannt sind, blieben von der Kritik unbeeindruckt. Das Festival selbst, seit Jahren eines der bekanntesten Musikereignisse Deutschlands, hat schon öfter mit innovativen oder polarisierenden Entscheidungen Aufmerksamkeit erregt. Neben dem jüngsten Gegenwind sorgte eine Überraschung aber für Megabegeisterung: Im kommenden Jahr wird Linkin Park nach zwölf Jahren als Headliner bei "Rock am Ring" auftreten.

Getty Images Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Hurricane 2024

Getty Images Colin Brittain, Emily Armstrong, Mike Shinoda und Joe Hahn von Linkin Park, März 2025

