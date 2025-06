Blake Lively wegen Arroganz im Laden heftig kritisiert

Blake Lively (37) sieht sich derzeit massiver Kritik ausgesetzt. Während eines Einkaufsbummels in einem Geschäft in New York City sorgte die Schauspielerin offenbar für Unmut bei anderen Kunden. Auf der Plattform TikTok schilderte eine Person namens Landon ihr Erlebnis, bei dem Blake die Mitarbeiter des Ladens angeblich unhöflich behandelt haben soll. Sie soll unter anderem nach unbenutzten Produkten verlangt und nach einer privaten Toilette gefragt haben. Das Verhalten der Schauspielerin wurde als "überheblich" beschrieben. Zudem habe sie weder auf ihre Kinder noch auf ihre Nichte geachtet, während sie Accessoires für eine persönliche Tasche zusammenstellte.

Parallel zu diesen Vorwürfen sieht sich Blake auch in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit ihrem Kollegen und Regisseur Justin Baldoni (41). Nach Blakes Anschuldigungen des sexuellen Fehlverhaltens am Set des Films It Ends With Us reichte Justin seinerseits eine Klage wegen Verleumdung ein. Die Situation scheint der Schauspielerin stark zuzusetzen, wie sie in einer Unterhaltung mit Seth Meyers (51) andeutete, indem sie das vergangene Jahr als eines der "tiefsten Tiefs" ihres Lebens bezeichnete. Inmitten all dessen sucht sie offenbar Halt bei ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) und ihren vier Kindern, die nach eigener Aussage "ihre Lebensader" für sie sind.

Blake, die einst für ihren strahlenden Stil und ihr freundliches Auftreten gefeiert wurde, hat es aktuell schwer, diesen Ruf aufrechtzuerhalten. Bereits zuvor war sie wegen ihrer angeblichen Verstrickung in juristische Probleme mit Freunden von Taylor Swift (35) in die Schlagzeilen geraten. Das enge Verhältnis, das sie früher mit Taylor verband, scheint endgültig Geschichte zu sein, und auch innerhalb von Taylors Umfeld soll ihr Verhalten für Spannungen gesorgt haben. Die einstige Ikone ihres Social Circles hat offenbar nicht nur den Glanz ihrer Hollywood-Karriere, sondern auch persönliche Beziehungen ins Wanken geraten sehen.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

