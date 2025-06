Die Stars sind am Sonntag beim "ZDF-Fernsehgarten"-Flohmarkt

Andrea Kiewel (59) begrüßt am heutigen Sonntag wieder zahlreiche Gäste im "ZDF-Fernsehgarten", der dieses Mal ganz im Zeichen eines Flohmarkt-Spektakels steht. Unterstützt von prominenten Gästen wie Susan Sideropoulos (44), Jimmy Kelly (54) & The Streetorchestra, Joey Heindle (32) und Sarah Zucker wird auf dem Lerchenberg bei Mainz gestöbert, getrödelt und musiziert. Ein besonderes Highlight ist die sogenannte "Extrembügel-Aktion", die für Unterhaltung sorgen soll. Auch Bands wie Brings und das Duo Pia-Sophie & Daniel Lopes (48) stehen auf der Gästeliste und versprechen musikalischen Schwung.

Die heutige Ausgabe ist dabei nur ein Vorgeschmack auf die Jubiläumssendung, die am 15. Juni ansteht. Dann feiert Andrea Kiewel nicht nur ihre 25. Saison als Moderatorin des "ZDF-Fernsehgartens", sondern auch eine Wiedersehensfeier der besonderen Art. Für die langjährige Moderatorin ist die Sendung eine Herzensangelegenheit und ein Ort, an dem das gemeinsame Feiern im Vordergrund steht. Unter dem Motto "Kiwis 25. Jubiläum" wird das Event einen besonderen Stellenwert in der aktuellen Saison einnehmen, die bereits voller Highlights steckt.

Erst vor Kurzem hatte Andrea Kiewel in der Show bewiesen, dass sie auch sprichwörtlich ins kalte Wasser springen kann. Während einer Folge, in der es um Kreativprojekte ging, fiel die Moderatorin unerwartet in den Pool, als ein Floß-Experiment scheiterte. Dieser humorvolle Moment bewies abermals, wie gelassen Kiwi – wie sie liebevoll genannt wird – mit den kleinen Pannen des Live-Fernsehens umgeht. Die Zuschauer lieben sie wohl genau dafür: ihre Spontanität und die Begeisterung, die sie auch nach 25 Jahren "ZDF-Fernsehgarten" immer noch auf die Bühne bringt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Kiewel, "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin, Mai 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Kiewel, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige