Kim ist verschwunden: Nikola Glumac muss im Hotel schlafen

Ein wahrer Sturm der Gefühle tobt derzeit bei den Reality-TV-Stars Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30). Die Beziehung der beiden scheint endgültig zerbrochen zu sein, nachdem Kim vor wenigen Tagen öffentlich gemacht hatte, dass sie die Verlobung beendet habe. Nikola scheint jedoch immer noch um die Liebe seiner Ex-Verlobten zu kämpfen. Er reiste extra in ihre Wahlheimat Dubai, um Kim dort aufzusuchen. Doch anstatt einer Versöhnung muss der 29-Jährige die Nacht allein in einem Hotelzimmer verbringen. "Ich bin jetzt im Hotel und ich werde die Nacht hier verbringen, weil Kim mir nicht antwortet und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich mache mir immer so viele Gedanken. Ich mache mir so viele Sorgen, wo sie ist, was sie macht und was mit ihr passiert ist", offenbarte er unter Tränen seinen Fans in der Instagram-Story.

Nikola wirkte völlig verzweifelt, da er trotz aller Bemühungen keinen Kontakt zu der schwangeren Reality-TV-Bekanntheit herstellen konnte. Laut seiner Aussage habe auch Kims Mutter vergeblich versucht, sie zu erreichen. "Wenn sie auch ihrer Mutter nicht antwortet, dann ist das wirklich ein Problem und deshalb mache ich mir wirklich krasse Sorgen. Also ich hoffe so sehr, dass ich sie irgendwie erreichen werde", so der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer. Während er um Kims Wohl bangt, bleiben ihre aktuellen Beweggründe rätselhaft.

Die Trennung der beiden hat in den letzten Tagen viel Aufsehen erregt, vor allem, da sich beide in sozialen Netzwerken immer wieder emotional äußerten. Bereits zuvor hatte Kim ihre Enttäuschung über Nikola in deutlichen Worten öffentlich gemacht und ein Liebes-Comeback kategorisch ausgeschlossen. "Was Nikola betrifft... Ich bin zutiefst enttäuscht. Es gibt für mich nichts mehr zu klären, keine Gespräche mehr zu führen. Das Kapitel ist abgeschlossen... Was jetzt kommt, ist ein Neuanfang", weihte sie ihre Social-Media-Follower ein. Laut ihren Ausführungen stand vor allem ein belastendes Ereignis in der Beziehung im Mittelpunkt, das offenbar unüberwindbare Differenzen zwischen den beiden schuf.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

Anzeige Anzeige