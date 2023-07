Darum sagte Cassy Cassau die Moderation im GNTM-Finale ab!

Cassy Cassau redet endlich Klartext! Die Influencerin war in der diesjährigen Staffel eine Kandidatin bei Germany's next Topmodel, musste die Show aber vor dem Finale verlassen. Eigentlich war dann geplant, dass sie bei der Entscheidung hinter den Kulissen moderiert, doch sie sagte das kurzfristig ab. Der Grund: Ihr Script wurde zu sehr verändert. "Im Endeffekt war es dann so, dass dann zwei Tage vorher an dem Tag, wo ich das abgesagt habe, dann Sachen gestrichen wurden, eigentlich alles, was mich ausgemacht hat", erklärt Cassy auf YouTube.

