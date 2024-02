Was läuft da zwischen "Are You The One?"-Wilson und Cassy?

Liegt da etwa was in der Luft? Wilson sorgte trotz seines schnellen Exits bei Are You The One? für Aufruhr. Da er sich den Damen gegenüber nicht richtig öffnen konnte, nahmen viele an, er sei vergeben. Auch nach der Show blieb sein Beziehungsstatus ein Rätsel. Zuletzt wurde er angeblich mehrfach mit Cassy Cassau gesichtet. Promiflash hat nachgehakt: Was läuft da zwischen den beiden Social-Media-Sternchen?

Sie und Wilson kennen sich schon länger, gibt die einstige GNTM-Kandidatin am Rande der Fashion Show von Marina Hoermanseder im Gespräch mit Promiflash zu. "Wir wohnen ja beide in Hamburg und haben uns ein paar mal getroffen", erzählt Cassy kichernd. Damit sei nun aber Schluss: "Also, wir daten uns jetzt auf jeden Fall nicht mehr." Es sei nichts vorgefallen, erklärt sie, die beiden hätten lediglich beschlossen, nur Freunde zu sein.

Die Dating-Gerüchte heizte die Beauty selbst vor wenigen Tagen auf TikTok an. "Wenn man in der Kennenlernphase ist und alles perfekt läuft, er dann eine Sache macht und du merkst, er ist wie alle anderen", schrieb Cassy dort zu einem Clip, in dem sie traurig guckt.

Anzeige

Instagram / cassyccassau Cassy im April 2023

Anzeige

RTL / Frank Beer Wilson, Kandidat der fünften "Are You The One?"-Staffel

Anzeige

Instagram / cassyccassau Cassy im März 2023

Anzeige



