Gewusst? GNTM-Girl Cassy gehört zum "Too Hot To Handle"-Cast

Cassy Cassau machte sich vor zwei Jahren bei Germany's Next Topmodel einen Namen und ist seitdem als Influencerin unterwegs. Nun wagt sie sich erneut in eine Realityshow. Die Hamburgerin wird in der zweiten Staffel von Too Hot To Handle: Germany zu sehen sein. Auf Instagram teilte sie ihren Followern diese Überraschung bereits vor einigen Tagen mit und versprach: "Ich kann euch eins sagen, es wird heiß!" Die neue Staffel der Kuppelshow, bei der sich die Singles nicht zu nahe kommen dürfen, startet am 18. Februar auf Netflix.

Mit Cassy starten neun weitere Singles in das Abenteuer "Too Hot To Handle: Germany". Die vier anderen weiblichen Kandidatinnen sind laut Netflix die Musikerin Jasmina, DJane Tanina, die TikTokerin Brenda und die Influencerin Joena. Dazu kommen außerdem das Model Mikael, der Kölner Laurenz, Content Creator Lennert, der selbst ernannte Bad Boy Fabian und der Fußballspieler Calvin.

Die Zuschauer können gespannt sein, zu sehen, mit wem Cassy in der Kuppelshow anbandelt. Im vergangenen Jahr wurde sie mit dem ehemaligen Are You The One?-Kandidaten Wilson in Verbindung gebracht. Doch im Promiflash-Interview bei der Fashion Show von Marina Hoermanseder stellte sie klar: "Wir wohnen ja beide in Hamburg und haben uns ein paar Mal getroffen. Also, wir daten uns jetzt auf jeden Fall nicht mehr."

Netflix / Paul Hepper "Too Hot To Handle: Germany"-Stars

RTL / Frank Beer Wilson, Kandidat der fünften "Are You The One?"-Staffel

