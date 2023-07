Nach Elevator Boys: Bringen GNTM-Girls auch einen Song raus?

Sind Heidi Klums (50) Schützlinge etwa nicht nur auf dem Laufsteg talentiert, sondern auch hinter dem Mikrofon? Vor wenigen Tagen haben die Webstars Luis Freitag, Tim Schaecker (24), Bene Schulz, Julien Brown und Jacob Rott alias Elevator Boys ihren ersten eigenen Song namens "Runaway" veröffentlicht – und davon könnten sich die diesjährigen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen womöglich inspirieren lassen. Starten Cassy, Ida, Selma, Sarah und Co. etwa bald ebenfalls im Musikbusiness durch?

Selma veröffentlicht nun einen Screenshot eines Gruppenchat-Verlaufs in ihrer Instagram-Story – und in den Nachrichten scherzen die GNTM-Girls über die Möglichkeit, es den Elevator Boys gleichzutun und selbst eine Girlgroup zu gründen. "Ich rappe und ihr klatscht im Hintergrund", schlägt Cassy prompt vor. Sarah trägt dem Brainstorming folgende amüsante und garantiert rhythmische Idee bei: "Ich bin dann dafür, dass wir mein Weinen aus den Telefonaten so im Background laufen lassen."

Ob es Cassys Reime und Sarahs eindringliches Weinen aber jemals auf einen Track schaffen, ist unklar. Selma betreibt derweil nämlich erst mal Marktforschung und fragt ihre Community: "Soll die Gang auch ihren eigenen Song releasen?"

Getty Images Elevator Boys, Fashion Week Mailand 2023

ProSieben / Richard Hübner Sarah Benkhoff beim GNTM-Umstyling 2023

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau beim GNTM-Finale

