Wochen vor Tod: Sprecher beteuerte Hulk Hogans guten Zustand

Hulk Hogan (71), die Wrestling-Legende und TV-Ikone, ist im Alter von 71 Jahren plötzlich verstorben. Nur wenige Wochen vor seinem Tod hatte sein Sprecher Gerüchte über angeblich ernsthafte gesundheitliche Probleme zurückgewiesen. Hulk war erst im Mai wegen eines kleinen Eingriffs an der Halswirbelsäule operiert worden, was Spekulationen ausgelöst hatte. Trotz seiner Vorgeschichte mit zahlreichen Operationen – unter anderem an Rücken, Hüfte und Schulter – betonte sein Sprecher damals, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Zwei Tage vor dem überraschenden Ableben des Wrestling-Stars versicherte sein langjähriger Freund und Manager Jimmy Hart laut OK Magazine noch enthusiastisch, dass Hulk sich nach der OP gut erhole: "Hulk ist großartig, phänomenal!", schrieb Jimmy auf X.

Die widersprüchlichen Meldungen aus dem Umfeld Hulks sorgten jedoch für Unklarheit. Kurz vor seinem Tod hieß es, dass der Sportler zeitweise nicht mehr sprechen konnte und medizinisch beobachtet wurde. Jimmy berichtete zudem, dass Hulk nach einem Rückschlag während der Genesungsphase ins Krankenhaus gebracht worden sei und später nach Hause zurückkehren konnte. Dennoch wurde sein Zustand offenbar schlimmer, was zu seinem plötzlichen Tod durch einen Herzstillstand führte. Auch wenn Genaueres zu den gesundheitlichen Rückschlägen nicht bekannt ist, bleibt unklar, ob es Verbindungen zwischen seinen jahrelangen körperlichen Strapazen und seinem frühen Tod gibt.

Abseits des Rings war Hulk privat für seinen Humor und seine Nahbarkeit bekannt. Mit seiner markanten blonden Mähne und den ikonischen Redewendungen wie "Whatcha gonna do, brother?" war er über Jahrzehnte einer der bekanntesten Akteure der WWE. In jüngeren Jahren trat der Wrestler auch als Reality-TV-Star in Erscheinung, was ihm zusätzlich noch mehr Fans bescherte. Umso tragischer ist sein plötzlicher Tod, der Freunde, Kollegen und Fans gleichermaßen erschüttert hat – besonders angesichts der bis zuletzt kursierenden Beteuerungen über seinen angeblich guten Gesundheitszustand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hulk Hogan, Ex-Sportler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hulk Hogan auf der Hulkamania Tour, 2009

Anzeige Anzeige