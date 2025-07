Drei Ehen: So turbulent war Hulk Hogans (†71) Liebesleben

Hulk Hogan (71) sorgte nicht nur im Ring, sondern auch in der Liebe für Schlagzeilen. Im Jahr 2023 heiratete der legendäre Wrestling-Star seine dritte Frau, Sky Daily, bei einer schlichten Zeremonie in Clearwater, Florida. Das Paar wurde erstmals 2022 bei einem Konzert von Bret Michaels (62) zusammen gesichtet und verlobte sich im Juli desselben Jahres. Überraschend: Seine Tochter Brooke soll der Hochzeit ferngeblieben sein. Zu Sky zeigte Hulk in seinen Social-Media-Beiträgen zwar nur selten Fotos, dennoch wurde ihre Beziehung als von Leidenschaft geprägt beschrieben.

Vor Sky war der 71-Jährige insgesamt zweimal verheiratet. Seine zweite Ehe mit Jennifer McDaniel, einer ehemaligen Make-up-Künstlerin, hielt von 2010 bis 2021. Trotz anfänglicher Skepsis wegen des Altersunterschieds von rund 20 Jahren galten die beiden lange als unzertrennlich. Doch nach einer Reihe von Skandalen, darunter der Rechtsstreit um ein geleaktes privates Video von Hulk, zerbrach die Ehe endgültig. Sein Twitter-Statement von 2022, in dem er die Scheidung bestätigte und zugleich seine neue Liebe offenbarte, überraschte viele seiner Fans.

Seinen ersten großen Liebeserfolg feierte Hulk an der Seite von Linda Hogan (65). Die beiden heirateten 1983 nach einer zweijährigen Fernbeziehung und wurden zu einer der bekanntesten Familien im Wrestling. Mit ihren Kindern Brooke und Nick teilten sie ihr Privatleben in der Reality-Show "Hogan Knows Best". Doch die Fassade des Familienglücks bröckelte: 2007 reichte Linda die Scheidung ein und warf Hulk in ihren späteren Memoiren vor, sie während der Ehe misshandelt zu haben. Zusätzlich wurden Berichte über eine Affäre des Wrestlers mit einer Freundin ihrer Tochter bekannt. Die beiden führten einen intensiven Scheidungsstreit, der sieben Jahre Eheglück abrupt beendete.

Getty Images Hulk Hugan und Sky Daily, Juli 2024

Getty Images Jennifer McDaniels und Hulk Hogan im Jahr 2014

Getty Images Linda und Hulk Hogan im Jahr 2006