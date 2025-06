Fehler der Justiz? P. Diddys Anwälte fordern Prozessabbruch

P. Diddy (55) steht derzeit in einem hochkarätigen Sexhandelsprozess vor Gericht. Die Anwälte des 55-jährigen Musikmoguls haben laut People erneut einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens gestellt. In einem Schreiben an Richter Arun Subramanian warfen die Juristen dem Gericht "Fehlverhalten" vor. Der Vorwurf: Die Staatsanwaltschaft habe bewusst falsche Aussagen der Zeugin Cassie Ventura (38) zugelassen, die behauptete, Diddy habe Bryana Bongolan im September 2016 von einem Balkongeländer gehalten – eine Darstellung, die laut Verteidigung unwahr ist.

Laut den Anwälten sei Bryanas Darstellung der Geschehnisse nachweislich nicht korrekt. Sie verweisen auf Textnachrichten, die belegen sollen, dass Cassie damals erst nachträglich von dem Vorfall erfahren habe. Zudem habe die Staatsanwaltschaft Fotos von Bongolans Verletzungen vorgelegt, die den Tatzeitpunkt auf den 26. September 2016 in Los Angeles datieren. Dies könne Combs laut den Verteidigern unmöglich zuzuschreiben sein, da er nachweislich zu diesem Zeitpunkt an der Ostküste der USA war. Er befand sich unter anderem in einem Hotel in New York City und auf der Bühne seiner Reunion-Tour in Newark. Die Verteidigung wirft der Staatsanwaltschaft vor, bewusst falsche Beweise genutzt zu haben, um den Musiker in einem negativen Licht darzustellen.

Der Prozess war in der vergangenen Woche bereits von einem Eklat überschattet worden, als Diddy wegen seines Verhaltens im Gerichtssaal gerügt wurde. Der Richter hatte ihn verwarnt, da er mehrfach Blickkontakt mit Geschworenen suchte, was als unangemessene Einflussnahme gewertet wurde. Der Musiker, dessen Karriere bereits über Jahrzehnte reicht, steht durch die schweren Vorwürfe stark unter Druck. Die aktuellen Entwicklungen könnten weiter das Image des einstigen Hitproduzenten belasten, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens.

Getty Images Cassie im November 2017

Getty Images P. Diddy, 2023