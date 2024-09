Kann nicht ohne: Tom Brady verfolgt NFL sogar im Privatjet

Tom Bradys (47) Liebe zum Football reicht bis in 10.000 Meter Höhe. Der ehemalige NFL-Profi flog vergangene Woche mit einem Privatjet nach einem Job von Texas zurück in seine Heimat Miami. Den Flug mit hochgelegten Füßen zu genießen, kommt für ihn wohl nicht infrage – denn die Arbeit eines Kommentators endet in der Saison offenbar nie. Bei YouTube teilt der US-Amerikaner ein Video, auf dem er sichtlich angespannt auf gleich zwei Bildschirmen NFL-Spiele verfolgt. Multitasking scheint Tom auch kein Fremdwort zu sein: Während auf dem einen Bildschirm das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals läuft, spielt der zweite den Red Zone Channel des NFL Networks ab. Für den Hunger zwischendurch gab es ein paar Brezeln.

Tom gilt bis heute als einer der besten NFL-Spieler überhaupt. Vergleichsweise spät zog er sich vergangenes Jahr als aktiver Spieler zurück. Nun nutzt er seine Expertise, um die Spiele der neuen Saison zu kommentieren. Ein Job, auf den er sich intensiv vorbereitete. Wie sein Kumpel Michael Rubin vor Saisonstart im "The Adam Schefter Podcast" verriet, wollte der ehemalige Quarterback der New England Patriots sich aber nicht allein auf seine Erfahrung verlassen: "Die meisten Leute, die so einen riesigen Deal abgeschlossen haben, hätten ein zu großes Ego, um Fragen zu stellen. Doch Tom fragt jede einzelne Person nach Tipps."

Entsprechend wohl scheint Tom sich jetzt in seiner Position zu fühlen. Gegenüber People betonte er: "Das macht mir Spaß, also kann ich mich nicht beklagen." Was seine Begeisterung dämpfen könnte, sind allerdings die Meinungen der Zuschauer. Die waren nach seinem Debüt nämlich alles andere als angetan. Darunter ist auch der Radiomoderator Evan Roberts. Der zerriss die Leistung des 47-Jährigen in seiner Show "Evan und Tiki". "Ich finde, er war furchtbar. Ich finde, er ist eine Schande für diesen Beruf. So schlecht ist er. Er ist einfach schrecklich", schimpfte Evan.

Getty Images Tom Brady, ehemaliger American-Football-Spieler

Instagram / tombrady Tom Brady, Februar 2024

