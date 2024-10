So läuft Co-Parenting von Sophie Turner und Ex Joe Jonas

Laut Sophie Turner (28) soll das Co-Parenting von ihr und ihrem Ex-Mann Joe Jonas (35) ziemlich gut laufen. Nachdem die Scheidung der beiden im vergangenen Monat vollzogen wurde, äußerte sich der Game of Thrones-Star gegenüber Harper's Bazaar zu der Beziehung zu ihrem Ex. Zwar soll es noch Zeit brauchen, die Trennung zu überwinden, aber die beiden wollen für ihre Kinder miteinander gut genug klarkommen, um sie gemeinsam zu erziehen. "Wir erziehen die Kinder zusammen und ich denke, wir machen das ziemlich gut. Ich werde alles tun, damit meine Kinder das Gefühl haben, dass sie eine Mutter und einen Vater haben, die immer für sie da sind, egal ob sie zusammen oder getrennt sind", erklärte Sophie im Interview.

So harmonisch schien das Verhältnis kurz nach dem Einleiten der Scheidung im September 2023 noch nicht. Während des Gerichtsprozesses reichte die Schauspielerin eine Klage gegen den Jonas Brothers-Star wegen Kindesentziehung ein, da dieser ihre gemeinsamen Töchter, Willa und Delphine, nicht nach England zurückreisen lassen haben soll. Joe streute außerdem Gerüchte über den Partygirl-Lifestyle seiner Ex, die sie als abwesende Mutter darstellten. Sophie wies diese Unterstellungen gegenüber dem Medium zurück: "Aber selbst wenn ich ausgegangen bin und so weiter, waren meine Kinder nicht bei mir, sondern bei ihrem Vater." Sie ist der Meinung, dass man auch als Mutter mal Alkohol trinken und ausgehen kann. "Ich meine, mein Gott, es gibt niemanden auf der Welt, der ein Glas Wein am Ende des Tages mehr verdient hat als eine Mutter", verteidigte sie sich.

Sophie und Joe waren ganze sieben Jahre zusammen und galten als Traumpaar. Im Jahr 2019 heiratete das Paar, doch das Eheglück hielt nur vier Jahre an. Dann reichte der Sänger die Scheidung von der Britin ein. Mittlerweile ist diese und eine Sorgerechtsvereinbarung finalisiert und die beiden scheinen besser mit der Trennung umzugehen – sowohl Sophie als auch Joe daten wieder! Während die Schauspielerin mit dem Adeligen Peregrine Pearson anbandelt, sieht man den "Cake by the Ocean"-Interpreten immer mal wieder im Urlaub mit wechselnden schönen Frauen.

Sophie Turner, Schauspielerin

Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

