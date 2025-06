Herzproblem: Platzt Daniela Katzenbergers Miss-Wahl-Traum?

Daniela Katzenberger (38) steckt in einer schwierigen Situation: In der neuen Staffel ihrer Vox-Doku geht es gleich zu Beginn um ihren großen Wunsch, als Fitness-Queen international durchzustarten. Bereits in der vergangenen Staffel machte die Reality-Queen durch harten Sport und eine eiserne Diät auf sich aufmerksam. Ihr Engagement zahlte sich aus – Daniela schaffte es bei einem Fitness-Wettbewerb auf Platz zwei und qualifizierte sich so für die Wahl zur "Miss Universe" in Las Vegas.

Doch gesundheitliche Probleme könnten ihren Traum nun gefährden. Daniela erklärte vor laufender Kamera, dass sie seit ihrer Jugend unter Herzrhythmusstörungen leidet, die immer wieder belastend sind und sie bereits mehrfach in die Notaufnahme brachten. "Diese Stolperer sind wie ein Paukenschlag gegen die Brust. Als ob einem das Blut in den Kopf schießt", erklärte sie in der Folge. Ihr Mann, Lucas Cordalis (57), zeigt sich besorgt. "Gesundheit geht vor!", betonte er, während Daniela dennoch fest entschlossen ist, ihren großen Traum zu verfolgen. Nachdem ihr Arzt das Herz organisch für gesund erklärt hatte, riet er dennoch von einer Wettkampfteilnahme ab. Die starke psychische Belastung könnte negative Folgen wie eine Ohnmacht auslösen.

Doch Daniela hält an ihrem Traum fest. "Jetzt hab ich mich qualifiziert. Wer weiß, ob ich es in zehn Jahren noch mal schaffen würde", betont die 38-Jährige. Die Freude über ihre sportlichen Erfolge ist nämlich riesig: "Ich bin so stolz. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal stolz auf mich bin, obwohl ich immer das Gefühl habe, dass das voll arrogant klingt... Aber doch! Ich bin verdammt stolz auf mich", freute sich Dani nach einem zweiten Platz bei einem Bikini-Contest auf Instagram.

Getty Images Daniela Katzenberger, Deutscher Fernsehpreis 2024

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, April 2025

