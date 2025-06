Dreharbeiten für ARD-Krimi-Zweiteiler "Mordach" gestartet

Vor der beeindruckenden Kulisse der Südtiroler Alpen laufen derzeit die Dreharbeiten zu einem neuen Zweiteiler aus der beliebten ARD-Reihe "Mordach". Im kommenden Film "Mordach - Jagd in den Bergen" schlüpft Sarah Bauerett erneut in die Rolle der engagierten Polizeichefin Toni Brandner. Ein rätselhafter Mord an der Gebirgsjägerin Lisa Glauber, gespielt von Ina Paule Klink (45), versetzt die Dorfgemeinschaft in Aufruhr. Während viele Dorfbewohner den Außenseiter Bastian Montag (Anton Spieker) als Täter sehen, bleibt Toni skeptisch und verfolgt weitere Spuren. Der Film soll 2026 im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein.

Der Erfolg des Vorgängerfilms, der 2023 mit über sechs Millionen Abrufen in der Mediathek glänzte, motivierte die ARD dazu, die Geschichte weiterzuführen. Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film, erklärte: "Die Geschichte bleibt düster und komplex, die Figuren vielschichtig und überraschend." Die Handlung des Zweiteilers rückt die Zerbrechlichkeit der Dorfgemeinschaft in den Fokus, wo alte Traditionen und moderne Konflikte aufeinanderprallen. Auch weitere zentrale Charaktere wie Lisas Ex-Mann Daniel Glauber (Sebastian Weiss) und der dubiose Dorfpate Jakob Brunner (Dominique Horwitz) treiben die Handlung mit ihren Intrigen und Geheimnissen voran. Regisseur Roland Suso Richter, der bereits den ersten Film inszenierte, führt auch diesmal Regie.

Sarah Bauerett, die mit ihrer Darstellung als Toni Brandner bereits viel Lob erntete, bringt erneut eine starke, vielschichtige Ermittlerin auf die Leinwand. Privat bleibt die Schauspielerin meist zurückhaltend, jedoch schwärmt sie davon, wie gern sie die Alpenlandschaft Südtirols genießt. Die imposante Naturkulisse sorgt bei Cast und Crew nicht nur für eine besondere Arbeitsatmosphäre, sondern wird auch das Publikum in den Bann ziehen. Unterstützt wird Sarah von hochkarätigen Kollegen, darunter Harald Krassnitzer (64) und Max Wagner. Die Dreharbeiten sollen bis Ende Juni 2025 abgeschlossen sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ina Paule Klinik, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Bauerett, Schaupielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige