Janina Uhse (32) lässt es sich vor der Geburt noch einmal so richtig gut gehen. Im März sorgte die ehemalige GZSZ-Darstellerin für eine Überraschung: Sie verkündete, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Seither lässt sie ihre Fans an ihrer Schwangerschaft im Netz teilhaben. Nun teilte Janina ein paar Schnappschüsse aus den Bergen und verriet, dass sie gerade ihre letzte Reise ohne Kind genießt.

"Babymoon im wunderschönen Südtirol. Zack, in die Bahn gestiegen und hier bin ich. In feinster Gesellschaft – umgeben von Bergen, futtern, was das Zeug hält", kommentierte die 32-Jährige ihre Urlaubsbilder auf Instagram. In Südtirol genießt die Schauspielerin derzeit ihr "vorerst letzte Reise" mit ihren Freundinnen. "Wir haben noch so viele Programmpunkte vor uns", schwärmte Janina von ihrem Mädelstrip.

Erst vor wenigen Wochen trat die werdende Mama sogar noch eine Auslandsreise an. In Südafrika besuchte sie die Hochzeit von Moderator Jochen Schropp (43) und seinem Partner Norman. Im Netz teilte die "Der Vorname"-Darstellerin Eindrücke von dem besonderen Tag des Moderators.

Instagram / janinauhse Janina Uhse mit ihren Freundinnen

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Mai 2022

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Schauspielerin

