Trooping the Colour: So will krebskranker Charles auftreten

Diesen Samstag findet in London wieder zu Ehren von König Charles III. (76) die alljährliche Militärparade Trooping the Colour statt. Der britische Monarch wird trotz seiner Krebserkrankung an der feierlichen Veranstaltung teilnehmen. Laut People wird er sich dieses Mal wieder in einer Kutsche statt auf einem Pferd zeigen – ein kleiner Hinweis darauf, dass sich Charles nach wie vor schonen muss. Bereits im vergangenen Jahr verzichtete der Regent auf einen Ritt – seine Ärzte rieten ihm aufgrund seiner schlechten Gesundheit davon ab. Nach der Parade versammelt sich die Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palace, um die Fliegershow zu bestaunen. Hier wird Charles problemlos teilnehmen können.

Seit Anfang des vergangenen Jahres ist Charles' Gesundheit ein großes Thema. So machte er damals im Februar bekannt, an Krebs erkrankt zu sein – Form sowie weitere Details wurden nie öffentlich gemacht. Seither befindet sich der 76-Jährige tagtäglich in medizinischer Behandlung. Im März musste er allerdings ins Krankenhaus eingeliefert werden. Grund dafür waren die Nebenwirkungen seiner Krebstherapie. "Im Anschluss an eine geplante und laufende Krebsbehandlung traten beim König vorübergehende Nebenwirkungen auf, die einen kurzen Krankenhausaufenthalt erforderten", hieß es damals in einem Statement des Buckingham Palace.

Über seine Krankheit spricht Charles nur selten. Anfang Mai gab der Mann von Königin Camilla (77) aber einen kleinen Einblick in die schwierige Zeit. "Aber da ich selbst zu den Betroffenen gehöre, kann ich bestätigen, dass dies auch eine Erfahrung sein kann, die das Beste am Menschen in den Vordergrund stellt", erklärte Charles damals bei einem Empfang im Buckingham Palace, wie Daily Mail ihn zitierte. Trotz des Krebses versuche er aber, so normal wie möglich weiterzuleben.

Getty Images König Charles, Oktober 2024

Getty Images Königin Camilla und König Charles, Oktober 2024

