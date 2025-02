Aimee Lou Wood kämpfte mit Dreharbeiten von "White Lotus"

Aimee Lou Wood (30), bekannt aus der Netflix-Serie Sex Education, sprach kürzlich über ihre herausfordernden Erfahrungen bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von "The White Lotus". Die Dreharbeiten fanden über mehrere Monate im Four Seasons Hotel auf Koh Samui, Thailand, statt, wo Aimee die Rolle der Chelsea übernahm. In einem Interview mit Elle UK beschreibt sie die Zeit vor Ort als "klaustrophobisch" und gibt offen zu, dass sie mit mehreren psychischen Erkrankungen kämpfte, die das Erlebnis erschwerten. "Es fühlte sich die meiste Zeit wie die 'Truman Show' an, wie ein soziales Experiment", schildert die Schauspielerin. Besonders die monatelange Trennung von ihren Freunden und ihrer Heimat in London sei ihr schwergefallen: "Ich habe geweint, als ich das schöne Londoner Müll gesehen habe. Es war einfach Heimat."

Die Schauspielerin erklärt, wie verschwommen für sie Realität und Fiktion wurden, da sie und ihre Co-Stars, darunter Jason Isaacs (61) und Michelle Monaghan (48), im selben Hotel lebten, in dem gefilmt wurde. "Es gab keinen Abstand – du gehst aus deinem Zimmer, und schon bist du am Set", so Aimee. Dennoch schien der enge Zusammenhalt der Darsteller und die Kreativität von Mike White, dem Schöpfer der Serie, das Erlebnis erträglich zu machen. Über ihre Co-Stars und den Regisseur sagte sie: "Ohne die anderen wären wir alle verrückt geworden." Ihre Rolle Chelsea, die sich weder ganz als Gast noch als Hotelpersonal verorten lässt, empfindet sie als besonders beklemmend – vor allem, da auch ihre eigene Persönlichkeit in den Hintergrund rückte: "Wer bin ich überhaupt unter all diesen Rollen und Erlebnissen?"

Aimee, die vor allem durch "Sex Education" bekannt wurde, verrät außerdem, dass ihre Rolle zunächst als Amerikanerin geplant war, doch die Produzenten schließlich ihren britischen Akzent bevorzugten. Seit ihrem Durchbruch hat sich die in Manchester geborene Schauspielerin erfolgreich weiterentwickelt und in Filmen wie "Living" mitgewirkt. Ihre Entscheidung, ihre natürliche Stimme und Persönlichkeit in neuen Rollen stärker einzubringen, scheint frischen Wind in ihre Arbeit zu bringen, was auch die Fans begeistert. In Interviews äußerte sie zudem, dass diese neuen Projekte nicht nur ihre Karriere bereichern, sondern ihr auch helfen, sich selbst besser zu verstehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aimee Lou Wood, 2022

Anzeige Anzeige

Samuel Taylor/Netflix Aimee Lou Wood und Asa Butterfield in "Sex Education"

Anzeige Anzeige

Anzeige