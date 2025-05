Kurzzeitig entfolgt: Sandra Sicora klärt Drama um Calvin auf

Bei Sandra Sicora (33) und Calvin Kleinen (33) scheint der Beziehungsstatus derzeit für viel Gesprächsstoff zu sorgen. Kürzlich hatten Fans bemerkt, dass die Reality-TV-Stars einander auf Social Media entfolgt waren. Das führte prompt zu Spekulationen über mögliche Probleme in ihrer noch jungen Liebesgeschichte. Doch inzwischen gibt es Entwarnung: In einer Instagram-Story äußerte sich Sandra selbst zu dem Vorfall und erklärte, dass hinter dem vermeintlichen Drama lediglich ein Missverständnis stecke. "Ich weiß, dass ihr immer neugierig seid, aber auch wir sind nur Menschen mit echten Gefühlen und manchmal auch mit Zweifeln", räumte Sandra ein.

"Was wir haben, ist echt – und bleibt auch so", schrieb sie zu ihrem Post. "Ich habe für ein bisschen Verwirrung gesorgt. Das war nicht meine Absicht." Um jeglichen Gerüchten vorzubeugen, betonte die 33-Jährige außerdem, dass ihre Verbindung keine PR-Aktion sei. Sie wies darauf hin, dass ihre Beziehung echt sei und nichts mit medialer Inszenierung zu tun habe. Mittlerweile folgen sich die beiden wieder. Der Vorfall zeigt, wie viel Aufmerksamkeit selbst kleine Online-Interaktionen auf sich ziehen können, wenn das Interesse der Öffentlichkeit groß ist. Sandra bedankte sich zum Abschluss bei ihren Fans für das Verständnis und entschuldigte sich für die vorübergehende Verwirrung.

Sandra Sicora und Calvin Kleinen sind keine Unbekannten in der Reality-TV-Welt. Die Ex on the Beach-Beauty sorgte besonders im Kontext ihres Ex-Partners Tommy Pedroni (30) für Aufsehen. Temptation Island V.I.P. katapultierte Sandra schließlich endgültig in die Welt der Realitystars. Auch Calvin ist mittlerweile dick im Reality-Geschäft: Von 2015 bis 2018 widmete er sich seiner Passion für Musik, bevor er 2019 durch die Teilnahme an Temptation Island auf Bali einem breiteren Publikum bekannt wurde. Mittlerweile kommentiert er sogar beim offiziellen YouTube-Channel von RTL+ die aktuellen Trash-TV-Formate. Beide haben in TV-Formaten nicht nur für Unterhaltung gesorgt, sondern auch einen großen Online-Fankreis aufgebaut. Nun sorgt ihre aufkeimende Romanze für weiteren Gesprächs- und vor allem Zündstoff im Netz.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

RTL Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Prominent getrennt"

