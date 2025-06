Krebserkrankung von König Charles soll nicht heilbar sein

Sorge um König Charles III. (76)! Der britische Monarch leidet laut neuesten Berichten an einer unheilbaren Krebserkrankung. Diese Informationen stammen von der Adelsexpertin Camilla Tominey, die sich gegenüber der Zeitung The Telegraph äußerte. Am Pfingstmontag zeigte sich der Monarch bei einem Besuch des Schlosses von Lancaster nach außen hin unbeeindruckt von seiner gesundheitlichen Lage. Hinter den Kulissen sieht es jedoch offenbar anders aus: Es heißt, dass die Krankheit zwar durch ein rigoroses Behandlungsprogramm in Schach gehalten werden kann, aber nicht vollständig besiegt werden kann.

Es wird berichtet, dass weitreichende Planungen für die Zukunft des Königs bereits angepasst wurden. So sollen die Vorbereitungen für seinen 80. Geburtstag im Jahr 2028 vorerst nur vorsichtig weitergeführt werden. Auch die Idee, in den Buckingham Palace zu ziehen, wurde vorerst auf Eis gelegt, um Charles nicht zusätzlich zu belasten. Die Nachricht hat weltweit Bestürzung ausgelöst, da sie von einer als seriös bekannten Publikation verbreitet wurde. Der Telegraph gilt als angesehenes Medium, und die Journalistin Tominey ist für ihre exzellente Vernetzung im royalen Umfeld bekannt.

Charles zeigte zuletzt trotz seines gesundheitlichen Zustands ein hohes Engagement in seinen offiziellen Aufgaben. Beim traditionellen Highlight "Trooping the Colour" wird er aktiv an den Feierlichkeiten teilnehmen, allerdings nicht mehr auf einem Pferd reiten, sondern in einer Kutsche Platz nehmen. Diese Entscheidung steht im Einklang mit ärztlichen Hinweisen, die den König dazu anhalten, seine Kräfte zu schonen. Obwohl er öffentlich keine Details zu seiner gesundheitlichen Lage teilt, macht Charles deutlich, dass er seinen Verpflichtungen weiterhin nachkommen will – ein Zeichen dafür, wie ernst er seine Rolle als Staatsoberhaupt nimmt.

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

Getty Images König Charles III., Trooping the Colour 2024