Laut Insider: Katy Perry und Orlando sollen getrennt sein

Bei Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) scheint es nicht nur zu kriseln: Ein Insider behauptete nun gegenüber Page Six, dass zwischen den Superstars, die seit sechs Jahren verlobt sind und eine gemeinsame Tochter namens Daisy haben, alles aus ist. Die Sängerin und der Schauspieler hätten bereits beschlossen, getrennte Wege zu gehen, warten jedoch noch auf den richtigen Moment für die offizielle Bekanntgabe: "Es ist aus. Sie warten darauf, dass ihre Tour vorbei ist, bevor sie sich trennen."

Probleme in ihrer Beziehung könnten durch Katys Frustration über ihre Karriere verstärkt worden sein. Nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums "143" und einer Tour, die bislang durchwachsene Kritiken erhielt, mache der Popstar derzeit eine schwierige Phase durch. Laut der Zeitschrift People habe Orlando zwar Verständnis gezeigt, dennoch seien Spannungen zwischen den beiden nicht ausgeblieben. Außerdem feierte der Hollywoodstar vor Kurzem den Schulabschluss seines Sohnes Flynn aus der Ehe mit Ex-Frau Miranda Kerr (42) und scheint aktuell sein eigenes Leben fernab von Katys Tour-Routine zu führen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Katy und Orlando trennen. 2017, kurz nach ihrem ersten Kennenlernen, nahmen die zwei bereits eine Auszeit, fanden jedoch ein Jahr später wieder zueinander. Im "Call her Daddy"-Podcast betonte die Sängerin, dass ihre Beziehung schon zu Beginn von Feuer und Leidenschaft geprägt war, aber oft auch von Konflikten: "Wir waren von Anfang an nicht wirklich dabei. Bei ihm war es so, weil er gerade eine lange Zeit der Enthaltsamkeit hinter sich hatte und er hatte feste Vorsätze. Ich hatte gerade eine Beziehung hinter mir."

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

Getty Images Sängerin Katy Perry und ihr Partner, Schauspieler Orlando Bloom

