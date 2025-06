Kryptische Worte von Katy Perry heizen Trennungsgerüchte an

Katy Perry (40) hat bei einem Konzert in Sydney Gerüchte über eine mögliche Trennung von Orlando Bloom (48) angeheizt. Während ihrer "Lifetimes"-Tour erhielt sie laut Daily Mail auf der Bühne eine Packung Tim Tams und machte danach eine Bemerkung, die für Aufsehen sorgte. "Dieses Lied handelt von einer Trennung und dieser Tim Tam hat mich gerettet", erklärte sie dem Publikum, bevor sie den Schokokeks teilte und den Song "I'm Still Breathing" fortsetzte. Diese Worte, zusammen mit der geografischen Trennung des Paars – Katy in Australien, Orlando in den USA – befeuerten Spekulationen über Schwierigkeiten in ihrer Beziehung.

Die Sängerin zeigt sich laut Insidern besonders gestresst durch die negativen Reaktionen auf ihre jüngste Platte, "143", die sie als Comeback geplant hatte. Wie eine Quelle gegenüber People verriet, belastet dies sogar die Beziehung mit ihrem Partner. Orlando, bekannt aus Der Herr der Ringe, wurde jüngst mit ihrem gemeinsamen Hund Biggie Smalls beim Tribeca Festival in New York gesichtet. Während der Schauspieler sich dort gut gelaunt präsentierte, wurde Katy eher bedrückt mit ihrer Tochter Daisy im australischen Luna Park gesehen.

Das Paar hat in der Vergangenheit schon einige Krisen gemeistert, nachdem es sich 2017 kurzzeitig getrennt hatte. Erst 2019 folgte die Verlobung, doch das Getuschel über ihre Beziehung ebbt seither nicht ab. Ein Insider berichtete, dass die schwache Performance von "143" Katy emotional stark mitgenommen hat. Frühere Kritiker fanden, ihr Album klinge wie KI-generierte Musik und alte Kollaborationen lösten weiteres Unbehagen aus.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

