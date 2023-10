Neunte Staffel: "The Masked Singer" geht bald wieder los

Fans der beliebten Rateshow aufgepasst! Schon insgesamt acht Staffeln gab es in der Vergangenheit von The Masked Singer. Dabei verstecken sich die Prominenten in aufwendigen Kostümen und stellen ihre Gesangskünste unter Beweis. Neben der Jury dürfen die Fans dann fleißig mitraten, welcher Star unter der Maske ist. Und schon bald geht die neue Staffel von "The Masked Singer" tatsächlich los!

Das verkündet die Show jetzt auf ihrem Instagram-Account. "Es geht wieder los mit 'The Masked Singer'", kündigt die Sendung an. Die Masken und auch die Jury sind bislang nicht bekannt, aber eine Person verraten sie schon: Matthias Opdenhövel (53) wird wieder der Moderator sein! Am 18. November läuft "The Masked Singer" dann wieder jeden Samstag live auf ProSieben.

Die vergangene Staffel der Gesangsshow endete im Mai dieses Jahres. Gewonnen hat sie der DSDS-Star Luca Hänni (29). Unter den Kostümen steckten in dieser Staffel aber außerdem Inka Bause (54), Felicitas Woll (43) oder Marianne Rosenberg (68).

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Luca Hänni, "The Masked Singer"-Sieger 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de