Matthias Opdenhövel legt mit "Hast du Töne?" Fehlstart hin

Matthias Opdenhövel (54) kehrte am 17. Juli mit der zweiten Staffel seiner Musik-Quizshow "Hast du Töne?" auf Sat.1 zurück – allerdings verlief der Auftakt alles andere als erfolgreich. Trotz prominenter Unterstützung durch Teamkapitäne wie Caroline Frier (42), Rick Kavanian (54) und Riccardo Simonetti (32) konnten laut dem Mediendienst DWDL nur etwa 700.000 Zuschauer für die erste von sechs neuen Episoden gewonnen werden. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten lediglich 210.000 Personen ein, was einem Marktanteil von gerade einmal 5,8 Prozent entspricht.

Zeitgleich wurde im Fernsehen die Frauen-EM übertragen, die viele Sportfans anzog, während auf RTL der Blockbuster "Fluch der Karibik 2" vor allem jüngeres Publikum begeisterte. Außerdem überraschte der Schwesterkanal Kabel Eins mit der Sendung "Achtung Abzocke", die mit einem Marktanteil von 6,7 Prozent Akzente setzte und sogar einen neuen Staffel-Bestwert erzielte. Im Vergleich dazu konnte "Hast du Töne?" nur mühsam mithalten, auch wenn dem Publikum mit möglichen Gewinnen von bis zu 30.000 Euro ein zusätzlicher Anreiz geboten wurde.

Die Rückkehr von "Hast du Töne?" auf die Bildschirme hat für viele Nostalgiker durchaus Charme, schließlich lief die ursprüngliche Show bereits vor rund 25 Jahren auf Sat.1. Damals feierte das Quiz beachtliche Erfolge, doch in der heutigen TV-Landschaft ist es offenbar schwer, an alte Glanzzeiten anzuknüpfen. Moderator Matthias, den TV-Zuschauer besonders aus großen ProSieben-Formaten wie The Masked Singer oder Schlag den Star kennen, gehört mittlerweile zu den gefragtesten Moderatoren im deutschen Fernsehen und hat sich in der Vergangenheit stets ambitioniert bei seinen Projekten gezeigt. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die restlichen Folgen schlagen.

Joyn/Willi Weber Rick Kavanian, Matthias Opdenhövel, Caroline Frier und Riccardo Simonetti, Staffel 2 "Hast Du Töne?"

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Matthias Opdenhövel, Moderator

Joyn / Willi Weber Evelyn Burdecki, Matthias Opdenhövel und Sarah Engels bei "Schlag den Star"

