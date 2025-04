So süß gratuliert Bella Hadid ihrer Gigi zum 30. Geburtstag

Es war ein emotionaler Tag für Bella Hadid (28), die ihrer älteren Schwester Gigi Hadid (30) zum 30. Geburtstag eine herzerwärmende Hommage auf Instagram widmete. Mit einer Auswahl an liebevollen Kindheits- und Familienfotos unterstrich sie die tiefe Verbundenheit, die sie mit ihrer Schwester teilt. In einem langen Beitrag nannte sie Gigi ihre "erste beste Freundin" und ihre "Mentorin". "Du hast mich geformt, geliebt und zu dem gemacht, was ich heute bin", schwärmte das Model. Besonders rührend waren ihre Worte über die gemeinsamen Momente mit Gigi und ihrer vierjährigen Nichte Khai Malik (4).

Der Beitrag war begleitet von zahlreichen liebevollen Aufnahmen und nostalgischen Schnappschüssen aus verschiedenen Lebensabschnitten. Eines der Fotos zeigt die beiden als Kinder, ein anderes hält einen ausgelassenen Moment bei einem Barbecue fest. Zu sehen sind auch Szenen von ihren gemeinsamen Modeljobs sowie private Augenblicke – darunter ein Tag am Meer, an dem Gigi ihre Schwester spielerisch im Sand vergräbt und als Meerjungfrau formt. Besonders stolz äußerte sich Bella über Gigis Rolle als Mutter und die innige Beziehung zu Khai, die sie liebevoll "Khaiba" nennt. "Zu sehen, wie du für unsere Khai die beste Mama bist, ist das größte Geschenk für mich", schrieb sie weiter.

Die Hadid-Schwestern haben ihre enge Beziehung über die Jahre immer wieder öffentlich zelebriert – sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Während Gigi als eines der bekanntesten Gesichter der internationalen Modewelt gilt und seit 2020 stolze Mutter ist, hat Bella sich nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch in der Schauspielwelt einen Namen gemacht. Für beide steht die Familie an erster Stelle – ein Wert, den Bella mit ihrer rührenden Botschaft und den persönlichen Fotos eindrucksvoll zum Ausdruck brachte. Mit ihren gemeinsamen Erinnerungen und ihrer spürbaren Verbundenheit zeigen die beiden Supermodels, dass familiärer Zusammenhalt auch im Rampenlicht Bestand hat.

Instagram / bellahadid Gigi und Bella Hadid mit Khai Malik

Instagram / bellahadid Gigi und Bella Hadid

