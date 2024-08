Fans feiern Dagi Bees heißen Bikini-Schnappschuss im Netz

Dagi Bee (29) gibt ihren Fans häufig Einblicke in ihr Privatleben. Nun postete die Influencerin auf Instagram einen Schnappschuss aus dem Urlaub – und heizte ihren Fans damit ordentlich ein. Auf dem Foto ist nur der braun gebrannte Körper der YouTuberin zu sehen, der in einem knappen dunkelblauen Bikini steckt. Auf ihrer Haut sind noch frische Wassertropfen zu erkennen. Dazu schrieb sie: "Mentally still beaching", zu Deutsch: "In Gedanken immer noch am Strand."

Mit dem sexy Selfie holte Dagi ihre Fans auf jeden Fall voll ab: Unter dem Beitrag tummelten sich bereits kurz nach der Veröffentlichung zahlreiche positive Kommentare. "So megawunderschön", "Dagi, oh mein Gott" und "Hot Mama", lauten nur wenige der begeisterten Beiträge. "Traumkörper", schwärmte zudem ein weiterer Nutzer.

Nicht nur Dagis Bild scheint die Fans der Medienpersönlichkeit zu begeistern – auch ihre jahrelange Beziehung zu Eugen Kazakov (30). Bereits vor rund einem Monat posteten die Turteltauben nämlich einen gemeinsamen Schnappschuss aus dem Urlaub auf Instagram. Ihre Follower feierten daraufhin die Liebe des Ehepaars. "Einfach ein Bild für die wahre und starke Liebe, niemals aufgeben und sich gegenseitig supporten! Sowas möchte ich auch", schrieb eine Userin entzückt.

Anzeige Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch das Selfie von Dagi? Ich finde es superheiß! Na ja, ich finde, das ist nichts Besonderes... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de