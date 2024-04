Mit emotionalem Post: Josh Duhamel trauert um Stiefvater

Der US-amerikanische Schauspieler Josh Duhamel (51) befindet sich in tiefer Trauer. Nach Angaben von People verstarb sein Stiefvater George Kemper am 09. April im Alter von 74 Jahren. Auf Instagram nimmt der "Las Vegas"-Star emotional Abschied. Dafür veröffentlicht der Darsteller einen Schnappschuss, auf dem er ein Foto des Verstorbenen hochhält. "Er war ein unglaublicher Mann mit einer überragenden Persönlichkeit und einem Lachen, das den ganzen Raum erfüllte", widmet er George rührende Worte. Seinem Stiefvater habe die "Shotgun Wedding"-Bekanntheit viel zu verdanken. "Er hat meine Mutter Bonny, meine Schwester Ashlee und mich von der falschen Seite der Gleise in ein Leben voller Möglichkeiten gezogen", macht der Mann von Audra Mari dankbar deutlich.

In den Kommentaren bekunden zahlreiche Hollywood-Bekanntheiten wie Lenny Kravitz (59) oder Olivia Munn (43) ihr Beileid. Unter ihnen befindet sich auch Josh' Ex-Frau Fergie (49). Von 2009 bis 2017 gingen die Frontsängerin und der Schauspieler zusammen durchs Leben. Nach ihrer Scheidung führen sie nun als Co-Eltern ihres gemeinsamen Sohnes Axl eine freundschaftliche Beziehung. An den Stiefvater ihres ehemaligen Partners habe die Grammy-Preisträgerin ausschließlich gute Erinnerungen. "Er war immer so freundlich zu mir", schwärmt sie. Auch für Josh findet die Songwriterin noch aufmunternde Worte: "Ich sende der ganzen Familie Liebe und Engelsgebete."

In diesen traurigen Tagen findet der Schauspielstar bestimmt auch Trost in seiner neuen Familie. Erst im Januar dieses Jahres wurde der "Transformers"-Darsteller erneut Vater. Der 51-Jährige und seine Frau Audra durften sich über die Geburt ihres kleinen Sohnes freuen. Auf Instagram verkündete das glückliche Paar damals die freudigen Nachrichten. In ihrem Beitrag verrieten die frischgebackenen Eltern sogar den Namen ihres Sprösslings: "Shepherd Lawrence Duhamel."

Getty Images Josh Duhamel und Fergie bei der "Safe Haven"-Premiere 2013

Instagram / audramari Josh Duhamel und Audra, 2022

