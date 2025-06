Kim Virginia findet Nikolas Tränen "maximal unangebracht"

Zwischen Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) herrscht Eiszeit. Grund dafür ist ein "Vorfall mit körperlicher Gewalt", auf den die Realitystars bisher nicht näher eingegangen sind. Seitdem meidet die Beauty & The Nerd-Bekanntheit ihren Ex-Verlobten konsequent. Nikola wiederum klagt regelmäßig sein Leid auf Social Media und zeigt sich verweint in seiner Story. Er versteht nicht, wieso Kim nicht mit ihm reden möchte. Letztere kann über das Verhalten des Tattoo-Liebhabers nur den Kopf schütteln. "Da muss ich jetzt leider auch sagen, dass es mich ein bisschen sauer macht, dass man dann versucht, dass ein Nikola mit seiner Story – und das ist mein Empfinden – gerade versucht, mit einer weinerlichen Story, die man in die Öffentlichkeit setzt, irgendwie Druck aufzubauen, damit ich eben doch ein Gespräch führen möchte", ärgert sie sich in ihrer Instagram-Story.

Kim versichert ihrer Community, dass sie ihnen in der kommenden Zeit erzählen wird, was genau passiert ist. Sie wolle keinen unnötigen Spannungsaufbau erzeugen. Doch aktuell braucht sie einfach ihre Ruhe und möchte gerade "von niemandem etwas wissen". Anschließend richtet sie das Wort erneut an Nikola: "Wie gesagt: lange Rede, gar kein Sinn. Ich finde das absolut unangebracht. Vor allem – Nikola steht ja nicht in der Schwebe. Er weiß ja selbst, was er gemacht hat oder nicht gemacht hat und wie schwerwiegend das Ganze war, was er da getan hat. Sich dann hinzusetzen und zu weinen, finde ich einfach gerade maximal unangebracht."

Nikolas Storys resultieren aus dem Fakt, dass Kim ihn während eines geschäftlichen Termins ignoriert hat. Laut Gloria Glumacs (32) Ex-Mann verlief das Treffen alles andere als harmonisch. In seiner Story wirkte er sichtlich enttäuscht und schilderte: "Sie war total kalt, als wären wir nie zusammen gewesen." Für ihn sei das eine traurige Erfahrung gewesen, da Kim keinerlei Gespräche zugelassen habe. Der Influencer konnte den plötzlichen Abstand nicht nachvollziehen und fragte öffentlich: "Wie kann man jemanden lieben und dann so schnell aufgeben?"

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

