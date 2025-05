Steffen Vogeno spottet über Maurice und Smillas Liebes-Aus

Zwischen Make Love, Fake Love-Star Maurice Spada und Smilla ist es aus und vorbei. Diese Neuigkeit ist vor allem für den neuen Mann an Karina Wagners (29) Seite gefundenes Fressen. Steffen Vogeno meldet sich direkt mit einem TikTok-Video und spottet über den Ex-Flirt seiner Partnerin. "Überrascht es mich jetzt, dass sich die beiden getrennt haben? Eher weniger. Gab es das Gerücht, dass die beiden nur eine Fake-Beziehung geführt haben? Habe ich schon einmal gehört", schmunzelt er und betont an Karina gerichtet: "Aber gut, so ist das Leben manchmal. Nur die Echten setzen sich durch, nicht wahr, mein Schatz?"

Ferner munkelt Steffen, dass sich Maurice und Smilla nach der Trennung wohl schon auf das nächste Reality-TV-Format vorbereiten. Dem stimmen auch ein paar Fans auf Instagram zu und es lautet: "Prominent getrennt wartet bestimmt." Wenig später rudert der Influencer in seinem Clip jedoch zurück und behauptet: "Bin ich schadenfroh? Nein, das nicht. So gemein wollen wir dann doch nicht sein." Abschließend stellt Steffen klar: Für ihn kam das Ende von Maurice und Smillas Beziehung ganz und gar nicht überraschend.

Dass Steffen nicht gut auf Maurice zu sprechen ist, kommt nicht von ungefähr: Maurice gewann die Show "Make Love, Fake Love". Obwohl er während der Dreharbeiten vergeben war, konnte er Karina hinters Licht führen – was das Prinzip des Formats ist. "Für mich wurden Grenzen überschritten, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, dass man so gut lügen kann. Selbst für 50.000 Euro ist das schon 'ne Hausnummer", wetterte die heutige Freundin von Steffen gegen Maurice in der Wiedersehensshow.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

RTL Die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Maurice und Karina

