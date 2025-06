Statement: Cathy Hummels äußert sich zum Gerichtstermin

Cathy Hummels (37) musste sich am vergangenen Mittwoch einem Gerichtstermin stellen. Die Moderatorin meldet sich jetzt via Instagram mit einem kurzen Statement zu Wort. Sie erklärt, dass das Verfahren notwendig gewesen sei, um "alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen und offene Fragen konstruktiv zu klären und eine friedvolle Lösung herbeizuführen". Sie betont, dass es sich dabei um eine "rein private Angelegenheit" handelt. Weitergehende Kommentare zu den Hintergründen des Falls möchte sie jedoch vermeiden. "Aus Respekt zu allen Beteiligten werde ich dieses Thema weiterhin nicht öffentlich kommentieren", stellt Cathy klar.

Die Kommentarfunktion unter dem Video hat Cathy ausgestellt. Zu dem Clip schreibt die Mutter eines Sohnes lediglich: "Statement zu den aktuellen Berichterstattungen. Danke für euer Verständnis." Hintergrund des Gerichtsstreits war ein Auftrag, bei dem die Moderatorin in ihrem Haus und in Büroräumen verschiedene Motive wie Rosen und ein BVB-Logo von einer Künstlerin gestalten ließ. Da das Ergebnis nach ihrer Ansicht nicht zufriedenstellend ausfiel, blieb die Rechnung über 13.000 Euro unbezahlt. Laut Bild war Cathy offen für eine Einigung, die von der Gegenseite aber wohl vorerst abgelehnt wurde. Im Juli soll der nächste Gerichtstermin stattfinden.

Cathy teilt ihr Leben regelmäßig mit der Öffentlichkeit. Einige Social-Media-Nutzer nehmen diese Gelegenheiten zum Anlass, gegen die 37-Jährige zu schießen. Zuletzt wurde sie wegen eines "Flirts" mit Markus Söder (58) verspottet. In ihrem Format "Cathys Stammtisch" machte sie dem Politiker einige Komplimente – wie ernst sie diese meinte, lässt sich diskutieren. Promiflash-Leser fanden ihre Äußerungen alles andere als witzig. "Diese permanenten Anmachversuche waren dermaßen peinlich... da findet man nur schwer die passenden Worte", ärgerte sich beispielsweise ein User. Cathy bekommt häufig hasserfüllte Kommentare. Es ist gut möglich, dass sie die Kommentarfunktion unter ihrem Statement aus diesem Grund ausgeschaltet hat.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Getty Images Cathy Hummels, Deutscher Fernsehpreis 2023

