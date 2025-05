"War schlimm": Schwangere Lisa Akkaya hatte eine Horrornacht

Lisa Marie Akkaya (24), bekannt aus Temptation Island, meldet sich auf Instagram mit einem ehrlichen Update zu ihrer Schwangerschaft. In ihrer Story schreibt die Influencerin, dass sie eine anstrengende Nacht hinter sich hat. "Ich sehe nicht nur kaputt aus, ich fühle mich auch so", teilt sie mit ihren Followern und fügt ein Lach-Emoji hinzu, um die Situation etwas aufzulockern. Doch Lisas Beschwerden waren deutlich spürbar. "Heute Nacht war so schlimm", erzählt sie weiter. Unter anderem hätten ihre Knöchel dermaßen geschmerzt, dass sie bildlich beschrieb: "Wenn mir jemand meine Knöchel wie Salzstangen durchgebrochen hätte, hätte sich das so geil angefühlt." Hinzu kam noch starkes Sodbrennen, das die Nachtruhe der Schwangeren zusätzlich erschwerte.

Lisas Schwangerschaft ist alles andere als unkompliziert. Sie kämpft weiterhin um die Gesundheit ihres ungeborenen Kindes, was die Situation für die werdende Mutter besonders belastend macht. Immer wieder gibt sie ihrer Community Einblicke in ihren Alltag und verdeutlicht, wie schwierig die letzten Wochen für sie waren. Trotz der Strapazen nimmt Lisa ihre Fans mit und bleibt transparent. Die momentane Herausforderung, eine drohende Frühgeburt zu vermeiden, zerrt jedoch an den Kräften der Medienpersönlichkeit. Dennoch bemüht sich Lisa, positiv zu bleiben.

Für Lisa und ihren Ehemann Furkan Akkaya (24) ist es der zweite gemeinsame Nachwuchs. Auch wenn die vergangenen Wochen von einem medizinischen Vorfall und einigen Widrigkeiten durchzogen waren, haben die Zweifacheltern in spe aber auch immer wieder schöne Nachrichten zu verkünden: Sie haben sich bereits auf einen Namen für ihren Wonneproppen geeinigt. Das verrieten die Realitystars erst kürzlich im Netz. "Ja, es wird ein sehr schöner und seltener Name werden", schwärmte Lisa. Wie ihr Sohnemann heißen wird, behielt sie aber noch für sich.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby, Mai 2025

Instagram / lisa.straube Realitystars Furkan und Lisa Marie Akkaya, Mai 2025

