Unheilbar krank: Jussi Adler-Olsens Ehefrau motiviert ihn

Der Bestseller-Autor Jussi Adler-Olsen (74) hat im Februar dieses Jahres öffentlich gemacht, dass er an Knochenmarkkrebs erkrankt ist. In einem Interview mit Zeit Verbrechen sprach er nun über die Herausforderungen, die die Diagnose mit sich bringt. "Ich wurde in vielerlei Hinsicht meiner Freiheit beraubt", bekennt Jussi offen. Doch inmitten dieser schwierigen Zeit schöpft er Kraft aus der Liebe seiner Partnerin: "Ich habe meine Frau an meiner Seite, die mich ständig unterstützt. Das motiviert mich, noch mehr zu kämpfen."

Der Alltag des Thriller-Experten wird nun von Behandlungen bestimmt. Besonders schwer wiege für ihn der Verlust seines früheren Selbst. "Ich vermisse es, nicht mehr der zu sein, der ich einmal war", verrät er dem Magazin. Obwohl klar ist, dass die Erkrankung nicht heilbar sein wird, versucht Jussi, sich seine positive Art beizubehalten. Solange es ihm möglich ist, will der Däne sich auch weiterhin dem Schreiben widmen. Er gibt preis: "Ideen habe ich auf jeden Fall noch genug."

Die Diagnose war ein dunkler Moment für Jussi. Für seinen Knochenmarkkrebs gibt es momentan keine Heilungschancen, doch der 74-Jährige gibt die Hoffnung auf viele weitere Jahre nicht auf. "Ich habe großes Vertrauen in meine Ärzte – ich weiß, dass ich auf jeden Fall mit dieser Krankheit sterben werde, sie ist nicht heilbar. Aber meine Ärzte sind fest davon überzeugt, dass ich nicht an ihr sterben werde", berichtet er der deutschen Zeitschrift.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jussi Adler-Olsen, Autor

Anzeige Anzeige

Getty Images Jussi Adler-Olsen, Mai 2025

Anzeige Anzeige