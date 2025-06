"War einfach dumm": Kim Virginia fiel auf Scam-Anruf rein

Kim Virginia Hartung (30) ist Opfer eines dreisten Betrugs geworden. Wie sie in ihrer Instagram-Story berichtet, fiel sie kurz nach ihrem Umzug nach Dubai auf einen Scam-Anruf herein. Am Telefon gaben sich die Täter als Polizei aus und überzeugten die Reality-TV-Bekanntheit, ihnen gegenüber persönliche Daten preiszugeben. "Ich dachte nur: Lord, have mercy!", schildert sie die Situation und fügt hinzu: "Ich hab natürlich direkt gecheckt: Standort, Nummer – sah alles echt aus. Aber bitte … ich kann mich nicht rausreden. Ich war einfach dumm. Fertig. Dumm." Die Scammer schalteten sogar ihr WLAN ab und behaupteten, sie stehe unter Verdacht, in Geldwäsche verwickelt zu sein. In Panik gab sie schließlich alle verlangten Informationen heraus.

Kim erklärt, dass sie zu Beginn ihres Aufenthalts in Dubai ihre Konten für geschäftliche und private Zwecke eingerichtet hatte. Der Anruf kam für sie völlig unerwartet, und die Täter hatten offenbar bereits viele Informationen über sie gesammelt, um den Betrug zu perfektionieren. Die plötzliche Abschaltung des WLANs und die vermeintlich dringliche Kommunikation der Betrüger setzten sie unter enormen Druck. Rückblickend betont sie, wie leichtgläubig sie gewesen sei: "Das war nicht mal ein Anfängerfehler. Das war ein Fehler, den Fünfjährige nicht machen würden." Kim glaubt, dass die Täter gezielt frisch Eingewanderte wie sie ins Visier nehmen, da diese möglicherweise unsicher in der neuen Umgebung sind.

Aktuell hat Kim wohl ganz andere Probleme. Noch vor wenigen Wochen war sie mit Nikola Glumac verlobt, doch nach einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt" wurde die Verlobung von der Auswanderin aufgelöst. Seither scheint Kim nicht mehr mit dem Ex-Partner von Gloria Glumac (32)gesprochen zu haben. Dieser Fakt zermürbt Nikola extrem, wie seine Instagram-Storys zeigen, in denen er mit glasigen Augen vor der Kamera sitzt. Kim hingegen findet die Tränen ihres Ex-Verlobten "maximal unangebracht". "Da muss ich jetzt leider auch sagen, dass es mich ein bisschen sauer macht, dass man dann versucht, dass ein Nikola mit seiner Story – und das ist mein Empfinden – gerade versucht, mit einer weinerlichen Story, die man in die Öffentlichkeit setzt, irgendwie Druck aufzubauen, damit ich eben doch ein Gespräch führen möchte", ärgerte sich die 30-Jährige kürzlich.

Instagram / kimvirginiaa Realitystar Kim Virginia Hartung, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

