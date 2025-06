Selten: Sydney Sweeney und Bruder Trent strahlen auf Event

Sydney Sweeneys (27) Anwesenheit bei der Premiere von "Echo Valley" in London war keine Überraschung. Dass sie auf dem roten Teppich nicht allein posierte, sorgte allerdings schon für Aufsehen. Mit der Schauspielerin schritt ihr Bruder Trent über den Red Carpet. Der Soldat begeisterte die Fotografen dabei mit seinem coolen Outfit: Ganz in Schwarz, mit einer Lederjacke und einer Fliegerbrille erschien er an der Seite seiner Schwester. Die Euphoria-Bekanntheit präsentierte sich währenddessen in einer himmelblauen Tüllrobe. Dazu trug die Blondine silbernen Schmuck und lächelte leicht.

Die Geschwister teilen eine enge Bindung, was Sydney bereits in Interviews betonte. Trent, der früher kleinere Schauspielrollen hatte, entschied sich gegen eine Hollywood-Karriere und ist heute bei der United States Air Force. Während seiner Jugend musste der spätere Twitch-Streamer einiges mitmachen. Um die Karriere seiner Schwester zu fördern, zog seine Familie schon früh nach Los Angeles und lebte dort auf engem Raum. "Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und ich wohnten neun Monate lang in einem normalen Einzimmer-Hotelzimmer", schilderte Sydney vor einigen Jahren gegenüber C Magazine.

Gerade jetzt kann die 27-Jährige die Unterstützung ihrer Familie gut gebrauchen. In den vergangenen Monaten gab es viele Spekulationen zu ihrer Beziehung mit Jonathan Davino. Nach langem Schweigen bestätigte die Beauty vor etwa zwei Wochen gegenüber der Times, dass sie wieder Single ist. Obendrein verriet sie: "Ich lerne eine Menge über mich selbst und verbringe mehr Zeit mit meinen Freunden. Und ich liebe es."

Getty Images Sydney Sweeney im April 2025 in Las Vegas, Nevada

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

