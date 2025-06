Glück im Unglück: Andreas Ehrlich fackelt sich die Haare ab

Während einer Probe zu ihrer spektakulären "Diamonds"-Show in der Dortmunder Westfalenhalle hat Andreas Ehrlich von den Ehrlich Brothers einen Schreckmoment erlebt: Ein Feuerball, der Teil der Bühnenshow ist, erfasste am Freitag die in Haarspray getränkte Frisur des Magiers und ließ diese für einen kurzen Augenblick in Flammen aufgehen. Der Zwischenfall geschah kurz vor ihrem geplanten Auftritt am Samstag, der vor Tausenden Zuschauern und für das ZDF aufgezeichnet werden sollte. Nach einer schnellen Versorgung mit Kühlkissen konnte Andreas Brandverletzungen entgehen und zeigte sich später im Bild-Interview mit Humor: "Das hätte schlimmer ausgehen können."

Bekannt für atemberaubende Illusionen mit fliegenden Motorrädern oder verbogenen Bahnschienen, gehören gefährliche Stunts zum Alltag der Brüder. Dennoch sorgt jeder Zwischenfall, wie der Feuerball-Unfall auf der Bühne, für Schockmomente. Eine Pyro-Düse geriet Andreas zu nah – und Vorsichtsmaßnahmen wie Haarspray verstärkten den Effekt. Doch auch äußerlich dramatische Vorfälle wie Platzwunden oder Brüche konnten den beiden Zauberern in der Vergangenheit nicht den Enthusiasmus nehmen. Der jüngere Bruder Chris blieb auch diesmal gewohnt gelassen und kommentierte mit einem Scherz: "Glück im Unglück – immerhin hat Andreas jetzt eine brandneue Frisur!"

Abseits dieses Vorfalls blicken die Ehrlich Brothers auf eine aufregende Zeit. Nachdem sie mit ihrer "Diamonds"-Tour ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert haben, steht bereits das nächste große Abenteuer an: Die Brüder werden ab Herbst 2025 in den USA auf Tour gehen. Mit Stationen an der Ostküste und im Show-Mekka Las Vegas erwartet sie ein weiteres Highlight ihrer beeindruckenden Karriere. "Wir freuen uns riesig auf das Abenteuer in den Vereinigten Staaten", betonten die Geschwister im Gespräch mit Bild.

Getty Images Die "Ehrlich Brothers" im Oktober 2008

Getty Images Die "Ehrlich Brothers" beim Bambi 2017

