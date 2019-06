Bereits seit 19 Jahren treten die Brüder Andreas und Christian Ehrlich als magisches Duo Ehrlich Brothers auf und verzaubern mit ihren spektakulären Illusionen unzählige Zaubertrick-Begeisterte. Wie groß die Fanbase der beiden Magier inzwischen ist, haben zahlreiche Bewunderer nun eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Sie brachten ihre Sympathien in einem 23 Kilometer langen Brief zum Ausdruck – und schafften damit einen neuen Weltrekord!

"Ihr habt den Fanbrief-Weltrekord! 23 Kilometer und 23 Zentimeter", verkündeten Andreas und Christian das Erreichen der Bestmarke stolz auf Instagram. Nach Angaben von RTL hatten einige Fan-Gruppierungen zuvor dazu aufgerufen, den Brüdern Briefe zu schreiben. In 18 Monaten seien so 74.000 Seiten zusammengekommen, die zu einem einzigen Brief zusammengefügt worden seien. Nach einer Prüfung durch das Rekord-Institut für Deutschland habe festgestanden, dass es sich tatsächlich um den längsten Fan-Brief der Welt handele.

Für ihre außergewöhnlichen Zaubertricks sind die Ehrlich Brothers auch international bekannt. Im vergangenen Jahr wurden sie sogar von Prinz Charles (70) engagiert, um bei dessen 70. Geburtstag die anwesenden Gäste zum Staunen zu bringen. Bald werden die Künstler ihr Können wieder live präsentieren: Ab November 2019 gehen sie mit ihrer neuen Show "Dream & Fly" auf Tournee.

